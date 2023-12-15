Холанд вряд ли сыграет с «Кристал Пэлас». Пеп надеется, что форвард поедет на клубный ЧМ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о состоянии Эрлинга Холанда.

«Он прибыл сегодня, его осмотрят врачи, а потом посмотрим. Эрлинг прошел курс лечения. Надеюсь, он сможет поехать в Саудовскую Аравию [на клубный чемпионат мира, где «Ман Сити» сыграет через несколько дней].

Не думаю, что он будет готов играть в эти выходные (матч против «Кристал Пэлас» состоится завтра – Sports.ru). У него не перелом, просто стресс. Врачи говорят, что мы должны смотреть день за днем, неделю за неделей и смотреть, как он себя чувствует», – сказал тренер «Ман Сити».

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5 комментариев
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Клубный чм они и без него выиграют
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Здоровья Эрлингу
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Слово "стресс" звучит непонятно. Скорее всего, все же имелся в виду "стрессовый перелом" и микротрещины, раз дело касается врачей.
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Ответ Ратмир Измайлов
Клубный чм они и без него выиграют
Там не от Пепа все зависит. Наверняка спонсоры заинтересованы и хотят видеть всех звезд. Тем более что турнир в СА...Понятно кто музыку заказывает. Реалии большого футбола.
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Ответ Cearvm
Слово "стресс" звучит непонятно. Скорее всего, все же имелся в виду "стрессовый перелом" и микротрещины, раз дело касается врачей.
Такое как раз у Неймара было и вон что потом случилось
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