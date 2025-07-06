Балотелли может перейти в «Крус Асуль» или «Лос-Анджелес». 34-летний форвард не планирует заканчивать карьеру
Марио Балотелли может продолжить карьеру в США или Мексике.
Нападающий привлекает интерес как со стороны клубов МЛС, так и мексиканской лиги, сообщает talkSPORT.
Балотелли попал в поле зрения мексиканской команды «Крус Асуль», которая уже обращалась к итальянцу в декабре.
Кроме того, кандидатура игрока обсуждалась «Лос-Анджелесом», который изучает варианты после ухода Оливье Жиру, но пока не принял решение.
34-летний игрок стал свободным агентом после ухода из «Дженоа» и не планирует заканчивать карьеру.
В прошедшем сезоне Балотелли сыграл 6 матчей в Серии А, получил две желтых карточки и провел в среднем 9 минут на поле.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
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