Балотелли может перейти в «Крус Асуль» или «Лос-Анджелес». 34-летний форвард не планирует заканчивать карьеру

Марио Балотелли может продолжить карьеру в США или Мексике.

Нападающий привлекает интерес как со стороны клубов МЛС , так и мексиканской лиги, сообщает talkSPORT.

Балотелли попал в поле зрения мексиканской команды «Крус Асуль », которая уже обращалась к итальянцу в декабре.

Кроме того, кандидатура игрока обсуждалась «Лос-Анджелесом», который изучает варианты после ухода Оливье Жиру , но пока не принял решение.

34-летний игрок стал свободным агентом после ухода из «Дженоа » и не планирует заканчивать карьеру.

В прошедшем сезоне Балотелли сыграл 6 матчей в Серии А, получил две желтых карточки и провел в среднем 9 минут на поле.