Александр Мостовой: «Ливай должен забить не меньше 15 голов в новом сезоне, иначе будут вопросы. Все-таки за него прилично заплатили»
Александр Мостовой поделился мнением о Ливае Гарсии.
«Есть ощущение, что у Ливая Гарсии в новом сезоне дела пойдут значительно лучше.
Видно, что это обученный футболист, который умеет на поле все. Думаю, он должен забить не меньше 15 мячей в новом сезоне. Это нормальная цифра для нападающего. Иначе будут вопросы – все-таки за него прилично заплатили», – сказал экс-игрок сборной России.
Ливай перешел в московский клуб зимой из греческого АЕК за 18,7 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету 27-летнего нападающего 15 матчей во всех турнирах и 3 гола.
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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