Александр Мостовой: «Ливай должен забить не меньше 15 голов в новом сезоне, иначе будут вопросы. Все-таки за него прилично заплатили»

Александр Мостовой поделился мнением о Ливае Гарсии.

«Есть ощущение, что у Ливая Гарсии в новом сезоне дела пойдут значительно лучше.

Видно, что это обученный футболист, который умеет на поле все. Думаю, он должен забить не меньше 15 мячей в новом сезоне. Это нормальная цифра для нападающего. Иначе будут вопросы – все-таки за него прилично заплатили», – сказал экс-игрок сборной России.

Ливай перешел в московский клуб зимой из греческого АЕК за 18,7 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету 27-летнего нападающего 15 матчей во всех турнирах и 3 гола.