«Хочу поздравить бабушку – у нее юбилей, 75 лет. Эта победа для нее». Игрок «Динамо СПб» Белов после 1:0 со СКА-Хабаровск 2

Антон Белов посвятил победу бабушке.

«Динамо СПб» 5 июля обыграло СКА-Хабаровск 2 в 15-м туре группы 3 Leon Второй лиги Б (1:0), решающий мяч забил Андрей Разборов на 10-й минуте.

После матча защитник петербуржцев Антон Белов сказал, что посвящает победу своей бабушке, которой исполнилось 75 лет.

«Конечно, ситуация требовала играть более оборонительно. Думаю, что болельщикам игра понравилась, бывают такие матчи, когда мы не дарим много голевых моментов и голов. Главное, что сохранили сегодня ворота в неприкосновенности и победили.

Пользуясь случаем, хочу поздравить свою бабушку с днем рождения, у нее сегодня юбилей – 75 лет. Очень тебя люблю, желаю, самое главное, здоровья. Эта победа для нее в том числе!» – заявил футболист.

После 15 туров группы 3 Второй лиги Б «Динамо СПб» идет третьим, СКА-Хабаровск 2 находится на 15-м месте. В следующем матче петербуржцы 26 июля сыграют в гостях с «Салютом», хабаровчане в тот же день примут брянское «Динамо».