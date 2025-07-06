  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Хочу поздравить бабушку – у нее юбилей, 75 лет. Эта победа для нее». Игрок «Динамо СПб» Белов после 1:0 со СКА-Хабаровск 2
Видео
1

«Хочу поздравить бабушку – у нее юбилей, 75 лет. Эта победа для нее». Игрок «Динамо СПб» Белов после 1:0 со СКА-Хабаровск 2

Антон Белов посвятил победу бабушке.

«Динамо СПб» 5 июля обыграло СКА-Хабаровск 2 в 15-м туре группы 3 Leon Второй лиги Б (1:0), решающий мяч забил Андрей Разборов на 10-й минуте.

После матча защитник петербуржцев Антон Белов сказал, что посвящает победу своей бабушке, которой исполнилось 75 лет.

«Конечно, ситуация требовала играть более оборонительно. Думаю, что болельщикам игра понравилась, бывают такие матчи, когда мы не дарим много голевых моментов и голов. Главное, что сохранили сегодня ворота в неприкосновенности и победили.

Пользуясь случаем, хочу поздравить свою бабушку с днем рождения, у нее сегодня юбилей – 75 лет. Очень тебя люблю, желаю, самое главное, здоровья. Эта победа для нее в том числе!» – заявил футболист.

После 15 туров группы 3 Второй лиги Б «Динамо СПб» идет третьим, СКА-Хабаровск 2 находится на 15-м месте. В следующем матче петербуржцы 26 июля сыграют в гостях с «Салютом», хабаровчане в тот же день примут брянское «Динамо».

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?31597 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный телеграм-канал «Динамо СПб»
logoВторая лига Б
logoДинамо Санкт-Петербург
logoСКА-Хабаровск-2
logoАнтон Белов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Арсенал» предложил 65+15 млн евро за Дьокереша. «Спортинг» хочет минимум 70 млн фиксированной суммы
26 минут назад
«Чисто из офиса пуляет на тотальном расслабоне». Про кого из футболистов так сказали в комментариях Спортса’’?
21 минуту назадТесты и игры
Лунев о критике Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Есть всем нравится и так должно быть – ну, окей»
3936 минут назад
Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Крыльями», «Зенит» победил «Ленинградец» и встретится с «Балтикой»
2351 минуту назад
«Арсенал» пытается подписать Дьокереша за 70 млн, «Спортинг» хочет 80. Контракт на 5 лет уже согласован
2559 минут назад
Даниил Уткин: «Грозный – самый безопасный город России. Если в 22-23 часа ты, твоя женщина с ребенком идете домой, будь уверен, ничего не произойдет. Люди там приветливые и дружелюбные»
113сегодня, 12:15
Массовой потасовкой закончился матч «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ: более 40 участников, 8 удалений
25сегодня, 11:55Фото
Мурад Мусаев: «Мне очень нравился спартаковский футбол Романцева. Наблюдать за этим было эстетическим удовольствием. Мне кажется, мой первый приход в «Краснодар» был похож на это»
15сегодня, 11:50
Один из главных кандидатов на замену Угальде в «Спартаке» – форвард «Палмейраса» Лопес
13сегодня, 11:42
Булыкин о драке Смолова: «Я думал, нас научил пример с Кокориным и Мамаевым. Так поступать нельзя! Спортсмены должны быть готовы к провокациям и не реагировать на них»
22сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Каррера о цели «Спартака» на сезон: «Чемпионство. Этот клуб должен бороться за главный трофей каждый сезон»
9 минут назад
«Карпин все равно спартаковец, не пригласили – и пошел в «Динамо». Это нормальные качества – доказать, что ты не «верблюд». Они подключатся к чемпионской гонке». Первак о тренере
122 минуты назад
«Спартаку» и «Краснодару» предложили защитника «Банфилда» ди Лусиано. Им интересовался ЦСКА
327 минут назад
Хейсен извинился за удаление в игре с «Боруссией»: «Прошу прощения, что не смогу помочь «Реалу» в следующей игре. Hala Madrid!»
549 минут назад
Дуэ о 2:0 с «Баварией»: «ПСЖ» рад победе, но очень огорчен травмой Мусиалы. Это сильно повлияло на нас в раздевалке – выглядело нехорошо, но это футбол»
4сегодня, 12:05
Мартин Субименди: «Выбрал «Арсенал», поскольку мне подходит его стиль. Команда показала свой потенциал, лучшее – впереди»
9сегодня, 11:22
«Барса» не будет настаивать на уходе тер Стегена, но не видит его в качестве запасного вратаря. Флик откровенно поговорит с немцем о его роли в команде (Diario Sport)
16сегодня, 11:21
Балотелли может перейти в «Крус Асуль» или «Лос-Анджелес». 34-летний форвард не планирует заканчивать карьеру
3сегодня, 10:58
Тюкавин о словах Лунева про Бителло: «Понятно, что он не будет капитаном. Я посмеялся»
11сегодня, 10:45
Непомнящий о Жерсоне в «Зените»: «Звезда уровня Малкома и Халка. Но для чего его покупать? Чтобы стать чемпионами? Он попадет в золотую клетку»
59сегодня, 10:38