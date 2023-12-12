Глава судей АПЛ Уэбб о срыве атаки «Сити» на 94-й минуте игры с «Тоттенхэмом»: «Судейская ошибка. Хупер работал хорошо и опустошен ситуацией»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Говард Уэбб Саймон Хупер Эмерсон Роял Эрлинг Холанд Футбол

Глава PGMOL признал, что судье не стоило срывать атаку «Манчестер Сити».

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял сфолил на нападающем «горожан» Эрлинге Холанде на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выбежать один на один к воротам «шпор». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.

«Да, это судейская ошибка, и ВАР тут ни при чем. Конечно, мы, судьи, всегда стремимся оказывать положительное влияние на игру, пытаясь понять, когда можно дать продолжить игру. Саймон Хупер, судья, обычно хорошо определяет такие моменты.

В данном случае он видит довольно сильный и грубый фол Эмерсона Рояла на Холанде. Это происходит в полузащите, после чего мяч возвращается назад.

Судья выполняет тяжелую работу, лишь на мгновение взяв паузу на то, чтобы оценить, можно ли дать продолжить игру. И он понимает, что это было жесткое столкновение, безрассудное, что придется предупредить игрока.

На поле непросто увидеть ситуацию так, как она смотрится с высоты. Рефери решает наказать игрока как раз в тот момент, когда мяч вот-вот будет оправлен вперед, он свистит, а потом понимает, что «Ман Сити» мог получить потрясающее преимущество.

И, конечно, судья опустошен. Он очень хорошо обслуживал матч на протяжении 93 минут, но знает, что теперь все будут говорить только об этом», – отметил Говард Уэбб

Арбитра Хупера, сорвавшего атаку «Сити» на 94-й минуте матча с «Тоттенхэмом», не отстранят от ближайших матчей АПЛ. Он назначен на игру «Ливерпуля» в среду

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18 комментариев
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Против Ливера ошибся, в пользу Тот, против МС ошибся в пользу Тот. Ну в целом хороший судья. Недорогой
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Российские, английские, испанские - конкурс за звание самых смешных арбитров
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Если бы такую ошибку допустили против Ливерпуля или Арсенала, то уже бы все вопили про судейский заговор и подкуп арбитров)
Хотя истина проста - судьи в Англии низкого класса и ошибаются против всех команд
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Да никакая там не ошибка, хватит комедию ломать. Арбитр сознает, что атака вовсю продолжается, принимает четкое решение ее не останавливать –это же все записано). А когда внезапно проходит суперпас от Холанда, и игрок вываливается один на ворота вдруг свистит!) Поведение судьи не поддаётся обычной игровой логике, а вот наличие умысла повлиять на результат и застраховать кого-то от решающего гола прекрасно все объясняет. И банковский счет арбитра, вероятно, не опустошен, а наоборот, возможно, недавно существенно кем-то пополнен.
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Если не свистнул сразу, почему не дал закончиться эпизоду, а уж потом свистнуть нарушение? Что мешало? Это, простите, не плачевное стечение обстоятельств, это непрофессионализм.
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Да это никакая не ошибка, он свистнул не сразу, а подождал когда Грилиш уже с мячом на вратаря выходил. Чудовищное что-то! Как ни посмотрю матч АПЛ, так какие-то чудеса необъяснимые с судейством. Притом, что не болею ни за кого.
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Ответ arspurs9
Российские, английские, испанские - конкурс за звание самых смешных арбитров
Вопили же, что русские куплены Газпромом? В сезоне, где все практически ошибки против Зенита, оказалось что они просто низкого уровня?
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Ответ ливербест
Против Ливера ошибся, в пользу Тот, против МС ошибся в пользу Тот. Ну в целом хороший судья. Недорогой
Судейки нарисовали Тотенхэму 4 очка в двух матчах с топами, а турка уже в один ранг с Клопом и Пепом возвели, лол
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Какой руководитель такие и подчинённые. Бездари.
Кто то учится на своих ошибках, а кто то зарабатывает деньги на чужих. (с)
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Как работает Хупер:
1. Затупить
2. Быть опустошенным
3. Повторить
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Ответ Vvild
Тогда энергией, производимой фанатами "Ливерпуля", можно было бы пол-России отопить.
Ты шутишь как пятиклассник, очень я сомневаюсь что ты весь такой спокойный при просмотре матчей своей команды и при обсуждении спорных моментов.
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Ответ кэпко
Судейки нарисовали Тотенхэму 4 очка в двух матчах с топами, а турка уже в один ранг с Клопом и Пепом возвели, лол
Какое отношение Постекоглу имеет к Турции?
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Ответ AminO2
Да никакая там не ошибка, хватит комедию ломать. Арбитр сознает, что атака вовсю продолжается, принимает четкое решение ее не останавливать –это же все записано). А когда внезапно проходит суперпас от Холанда, и игрок вываливается один на ворота вдруг свистит!) Поведение судьи не поддаётся обычной игровой логике, а вот наличие умысла повлиять на результат и застраховать кого-то от решающего гола прекрасно все объясняет. И банковский счет арбитра, вероятно, не опустошен, а наоборот, возможно, недавно существенно кем-то пополнен.
прикольный фанфик)
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