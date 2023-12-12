Глава судей АПЛ Уэбб о срыве атаки «Сити» на 94-й минуте игры с «Тоттенхэмом»: «Судейская ошибка. Хупер работал хорошо и опустошен ситуацией»

Глава PGMOL признал, что судье не стоило срывать атаку «Манчестер Сити».

Защитник « » сфолил на нападающем «горожан» на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выбежать один на один к воротам «шпор». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.

«Да, это судейская ошибка, и ВАР тут ни при чем. Конечно, мы, судьи, всегда стремимся оказывать положительное влияние на игру, пытаясь понять, когда можно дать продолжить игру. Саймон Хупер, судья, обычно хорошо определяет такие моменты.

В данном случае он видит довольно сильный и грубый фол Эмерсона Рояла на Холанде. Это происходит в полузащите, после чего мяч возвращается назад.

Судья выполняет тяжелую работу, лишь на мгновение взяв паузу на то, чтобы оценить, можно ли дать продолжить игру. И он понимает, что это было жесткое столкновение, безрассудное, что придется предупредить игрока.

На поле непросто увидеть ситуацию так, как она смотрится с высоты. Рефери решает наказать игрока как раз в тот момент, когда мяч вот-вот будет оправлен вперед, он свистит, а потом понимает, что « » мог получить потрясающее преимущество.

И, конечно, судья опустошен. Он очень хорошо обслуживал матч на протяжении 93 минут, но знает, что теперь все будут говорить только об этом», – отметил .

Арбитра Хупера, сорвавшего атаку «Сити» на 94-й минуте матча с «Тоттенхэмом», не отстранят от ближайших матчей АПЛ. Он назначен на игру «Ливерпуля» в среду

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