Глава судей АПЛ Уэбб о срыве атаки «Сити» на 94-й минуте игры с «Тоттенхэмом»: «Судейская ошибка. Хупер работал хорошо и опустошен ситуацией»
Глава PGMOL признал, что судье не стоило срывать атаку «Манчестер Сити».
Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял сфолил на нападающем «горожан» Эрлинге Холанде на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выбежать один на один к воротам «шпор». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.
«Да, это судейская ошибка, и ВАР тут ни при чем. Конечно, мы, судьи, всегда стремимся оказывать положительное влияние на игру, пытаясь понять, когда можно дать продолжить игру. Саймон Хупер, судья, обычно хорошо определяет такие моменты.
В данном случае он видит довольно сильный и грубый фол Эмерсона Рояла на Холанде. Это происходит в полузащите, после чего мяч возвращается назад.
Судья выполняет тяжелую работу, лишь на мгновение взяв паузу на то, чтобы оценить, можно ли дать продолжить игру. И он понимает, что это было жесткое столкновение, безрассудное, что придется предупредить игрока.
На поле непросто увидеть ситуацию так, как она смотрится с высоты. Рефери решает наказать игрока как раз в тот момент, когда мяч вот-вот будет оправлен вперед, он свистит, а потом понимает, что «Ман Сити» мог получить потрясающее преимущество.
И, конечно, судья опустошен. Он очень хорошо обслуживал матч на протяжении 93 минут, но знает, что теперь все будут говорить только об этом», – отметил Говард Уэбб.
Арбитра Хупера, сорвавшего атаку «Сити» на 94-й минуте матча с «Тоттенхэмом», не отстранят от ближайших матчей АПЛ. Он назначен на игру «Ливерпуля» в среду
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Хотя истина проста - судьи в Англии низкого класса и ошибаются против всех команд
Кто то учится на своих ошибках, а кто то зарабатывает деньги на чужих. (с)
1. Затупить
2. Быть опустошенным
3. Повторить