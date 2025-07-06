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Фарьоли возглавил «Порту». С 36-летним экс-тренером «Аякса» контактировал ЦСКА

Франческо Фарьоли стал новым тренером «Порту».

36-летний специалист подписал контракта до июня 2027 года.

Итальянец ранее возглавлял «Аякс» и «Ниццу».

На посту тренера Фарьоли сменил Мартина Ансельми, при котором «Порту» занял в прошлом чемпионате Португалии 3-е место, а в текущем клубном ЧМ финишировал третьим в группе, не выйдя в плей-офф.

Ранее с Фарьоли контактировал ЦСКА, который искал замену ушедшему в АЕК Марко Николичу, однако в итоге назначил Фабио Челестини.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Порту»
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