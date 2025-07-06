Массовой потасовкой закончился матч «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ: более 40 участников, 8 удалений

Матч «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ завершился массовой потасовкой.

Встреча 13-го тура ЮФЛ-1 (игроки не старше 18 лет) состоялась в субботу на «Сапсан-Арене» в Москве и завершилась победой ЦСКА 2:1.

После финального свистка случилась потасовка с участием более чем 40 человек, включая находившихся на поле игроков, запасных и членов тренерского штаба.

У «Локомотива » были удалены Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов, в составе ЦСКА красные карточки получили Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян, Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и Сослан Бетеев.



ЦСКА с 32 очками идет вторым в таблице ЮФЛ-1, «Локомотив» – третьим с 31 очком.

Фото: кадр из трансляции