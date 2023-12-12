Холанд вернется к тренировкам в четверг, об этом сообщил Пеп. Форвард «Сити» из-за травмы стопы не сыграет с «Црвеной Звездой» в ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда травмы Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола назвал сроки возвращения Эрлинга Холанда.

В воскресенье норвежец пропустил матч АПЛ с «Лутоном» из-за травмы, вызванной стрессовой реакцией кости стопы. Холанд также не сыграет в завтрашнем матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

«Думаю, он вернется в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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