Мартин Субименди: «Выбрал «Арсенал», поскольку мне подходит его стиль. Команда показала свой потенциал, лучшее – впереди»

Мартин Субименди прокомментировал переход в «Арсенал».

«Это важный момент в моей карьере. Как только ступаешь на этот стадион, понимаешь, насколько велик «Арсенал » и эта команда.

Я остановил выбор на «Арсенале», потому что их стиль игры мне подходит. Они показали свой потенциал в последнее время, лучшее еще впереди», – сказал полузащитник.