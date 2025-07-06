Мартин Субименди: «Выбрал «Арсенал», поскольку мне подходит его стиль. Команда показала свой потенциал, лучшее – впереди»
Мартин Субименди прокомментировал переход в «Арсенал».
«Это важный момент в моей карьере. Как только ступаешь на этот стадион, понимаешь, насколько велик «Арсенал» и эта команда.
Я остановил выбор на «Арсенале», потому что их стиль игры мне подходит. Они показали свой потенциал в последнее время, лучшее еще впереди», – сказал полузащитник.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Арсенала»
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