Трансфер Веры из «Оренбурга» в «Локо» сорвался. Клубы не договорились по графику платежей

Трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» из «Оренбурга» сорвался.

По данным «Чемпионата», клубы не смогли договориться по графику платежей.

Ранее сообщалось, что Вера близок к переходу в «Локомотив», в московском клубе подтверждали интерес к хавбеку.

Была также информации, что сумма трансфера составить 300 млн рублей. Сумму планировали выплатить в два транша по 150 млн рублей.

26-летний Вера в этом сезоне провел 17 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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