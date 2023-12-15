Трансфер Веры из «Оренбурга» в «Локо» сорвался. Клубы не договорились по графику платежей
Трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» из «Оренбурга» сорвался.
По данным «Чемпионата», клубы не смогли договориться по графику платежей.
Ранее сообщалось, что Вера близок к переходу в «Локомотив», в московском клубе подтверждали интерес к хавбеку.
Была также информации, что сумма трансфера составить 300 млн рублей. Сумму планировали выплатить в два транша по 150 млн рублей.
26-летний Вера в этом сезоне провел 17 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
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Надеюсь, что принесёт немало пользы Оренбургу во второй части сезона.