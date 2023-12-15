Трансфер Веры из «Оренбурга» в «Локо» сорвался. Клубы не договорились по графику платежей

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Лукас Вера I Футбол

Трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» из «Оренбурга» сорвался.

По данным «Чемпионата», клубы не смогли договориться по графику платежей.

Ранее сообщалось, что Вера близок к переходу в «Локомотив», в московском клубе подтверждали интерес к хавбеку.

Была также информации, что сумма трансфера составить 300 млн рублей. Сумму планировали выплатить в два транша по 150 млн рублей.

26-летний Вера в этом сезоне провел 17 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. 

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27 комментариев
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Никакой больше веры этим новостям…
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Локомотив потерял Веру, не успев найти
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Парнишка уже считал свои 600к евро, представляю какой он злой сейчас
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Локо без Веры...
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Всё, не во что больше Верить...
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Верунчик! Сама, сама, не в ресторане, поезд через пять минут отправляется.Тайм из мани!
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Вера в Динамо
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Купите Надежду или Любовь.
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Да не нужен никакой Вера. Нужен крутой ЦЗ.
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нет веры в локомотив
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Главное, чтобы Вера "не закис", как говорится, а продолжил играть на своём уровне. Он очень умный футболист, с прекрасным видением поля, умением вовремя отдать обостряющую передачу, разогнать атаку.
Надеюсь, что принесёт немало пользы Оренбургу во второй части сезона.
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обиделись за поражение зенита от паровозов. ох уж эти провинциальные обидки.
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