Вера будет получать 5,5 млн рублей в месяц в «Локо». В «Оренбурге» платят 2,5 млн (Metaratings)
Зарплата Лукаса Веры вырастет более чем в два раза после трансфера в «Локомотив».
По данным Metaratings, в «Оренбурге» полузащитник получает 2,5 млн рублей в месяц.
Московский клуб готов платить ему 5,5 млн. Обсуждение финансовых условий находится на заключительном этапе.
Ранее сообщалось, что за аргентинца «Локомотив» заплатит 3 млн евро.
В текущем сезоне 26-летний футболист отдал два голевых паса за 15 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Главное, чтобы играл хорошо. Качества у него хорошие, ждём дебюта) Интересно будет
" Проспитесь"