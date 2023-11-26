Вера будет получать 5,5 млн рублей в месяц в «Локо». В «Оренбурге» платят 2,5 млн (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Лукас Вера I деньги Футбол

Зарплата Лукаса Веры вырастет более чем в два раза после трансфера в «Локомотив».

По данным Metaratings, в «Оренбурге» полузащитник получает 2,5 млн рублей в месяц.

Московский клуб готов платить ему 5,5 млн. Обсуждение финансовых условий находится на заключительном этапе.

Ранее сообщалось, что за аргентинца «Локомотив» заплатит 3 млн евро.

В текущем сезоне 26-летний футболист отдал два голевых паса за 15 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев

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Александр Храмкин
Вера дорожает
+105
-2
+103
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exshepardjack
Ответ Pertinax Gandi
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даже по уровню зарплат, у локо в 2 раза меньше ведомость. и это без премиальных. о чем ты вась?
+52
-4
+48
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exshepardjack
Ответ Джорджио Че
Рифат и Антон видимо всё
пусть скажут спасибо агенту
+34
-1
+33
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MoRo
700к долларов, очень не много, если учесть что Миранчук получает 2-2.5 млн, Баринов 1.5млн, Гиля 2.3
+27
-2
+25
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Никита Самарин
По сравнению с Ан. Миранчуком и Жемалетдиновым - это копейки.
+21
0
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Док163
Если что, переводя это в евро, на футбольный манер, то это выходит около 600к евро в год. По меркам распил чемпионата , в сравнении с паспортистами - это скромная довольно таки зарплата.
+21
-3
+18
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Джорджио Че
Рифат и Антон видимо всё
+11
-2
+9
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justburn
Ответ Александр Храмкин
Вера дорожает
В этом переменчивом мире ничего другого не остаётся, только в неё вкладываться
+9
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Loko67
Команде в первую очередь нужны защитники!
+4
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arspurs9
Ответ Pertinax Gandi
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Что не так с Верой? 700к для РПЛ не большие деньги.
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ltkmaby
Лучше бы тренера купили.
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Иван Егурнов
ну для этого арги и ехали в Оренбург, чтобы их потом пригласили в клуб побогаче.
Главное, чтобы играл хорошо. Качества у него хорошие, ждём дебюта) Интересно будет
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Winfated
В Евро даже 800к в год нету... Ну и нищеброд, по меркам великих паспортистов!
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An Kr
Ответ tony
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Что? школьник что-ли, что ты несешь.
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Pertinax Gandi
Ответ exshepardjack
даже по уровню зарплат, у локо в 2 раза меньше ведомость. и это без премиальных. о чем ты вась?
Не только ж зарплаты надо считать, но и сопутствующие выплаты.
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Nogoi89
Ответ Aleksandr Alferov
Какие 13 млн долларов? Ты считать умеешь? 25 млн р * на 12 ( месяцев) = 300 млн руб. В долларах это 3 млн получается. " Проспитесь"
я просто в неделю перемножил. Ошибка моя. Но, даже 3 в Зените сейчас только Вендел, наверное получает.
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Aleksandr Alferov
Ответ Nogoi89
13 миллионов долларов? Проспитесь.
Какие 13 млн долларов? Ты считать умеешь? 25 млн р * на 12 ( месяцев) = 300 млн руб. В долларах это 3 млн получается.
" Проспитесь"
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Nogoi89
Ответ Aleksandr Alferov
Если бы Зенит забрал дал бы не 5 млн как локо а 25 млн в месяц
13 миллионов долларов? Проспитесь.
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Я никогда не устану повторять...
Ответ Loko67
Команде в первую очередь нужны защитники!
зачем?
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dimkaa1
Ответ tnec
А Надя и Люба. Не повысили им ?
Ни разу не слышал шутки. Есть ещё что-то из новенького?
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Сибирский литовец
Ответ Александр Храмкин
Вера дорожает
и мойва
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Водяра
Ответ Александр Храмкин
Вера дорожает
Двусмысленно.
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KarLik
Странно чет. Такого сильного игрока, за 600к в год? Когда условный зобнин получает 3млн?
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Сибирский литовец
салют, Вера ( Меладзе)
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Михаил Лубянский
Нужен как воздух
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сильный трансфер Локомотива...
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Андрей Катиков
Надежда на Веру
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Pavche
Веравим!
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Nogoi89
Если бы Зенит забрал, стоял бы вой по теме, дербанят команды, фармклуб и т.д.
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