Вера будет получать 5,5 млн рублей в месяц в «Локо». В «Оренбурге» платят 2,5 млн (Metaratings)

Зарплата Лукаса Веры вырастет более чем в два раза после трансфера в «Локомотив».

По данным Metaratings, в « » полузащитник получает 2,5 млн рублей в месяц.

Московский клуб готов платить ему 5,5 млн. Обсуждение финансовых условий находится на заключительном этапе.

Ранее сообщалось, что за аргентинца « » заплатит 3 млн евро.

В текущем сезоне 26-летний футболист отдал два голевых паса за 15 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?