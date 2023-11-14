Лукас Вера: «Мне в России комфортно и спокойно. Главное отличие от Аргентины – безопасность, там после 20:00 нельзя выходить на улицу»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Лукас Вера I ТАСС Футбол

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера комфортно чувствует себя в России.

«Пока процесс получения российского гражданства не начали. Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие – безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу.

Я немного пробовал борщ, но больше мне нравится куриная лапша, которую готовят в клубе», –  сказал аргентинец.

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8 комментариев

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QWertY
Ответ Mechel**
Это тебя местные менты в отделение не забирали ночью, ага
ну нормальных не забирали, в отличие от тебя
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Owen_the_Simple
Кто-то сказал доброе слово о России. Свободомыслящая общественность спортса такой наглости не потерпит.
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Иван Егурнов
примерно тоже самое в плане безопасности рассказывал Витсель про Бельгию
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JENNINGS
Комментарий удален пользователем
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Oleg Olegov
Куриная лапша?
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Montenegro Serbian
Ну по Новосибирску могу сказать (с детства тут живу, не учитывая короткие вояжи в Москву), что действительно не опасаюсь выходить на улицу ночью.
А вот в конце 90-х и в 2000-е, я таки напрягался, т.к реально могли вшатать просто потому-что могут.
И щас конечно могут, но откровенных гопников стало сильно меньше, да.
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Owen_the_Simple
Ответ Mechel**
Это тебя местные менты в отделение не забирали ночью, ага
А тебя часто забирают?
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Petrovski
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
это где такое ?)
может пару поселков в стране и есть, но и то там местных не тронут
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