Лукас Вера: «Мне в России комфортно и спокойно. Главное отличие от Аргентины – безопасность, там после 20:00 нельзя выходить на улицу»

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера комфортно чувствует себя в России.

«Пока процесс получения российского гражданства не начали. Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие – безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу.

Я немного пробовал борщ, но больше мне нравится куриная лапша, которую готовят в клубе», – сказал аргентинец.

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