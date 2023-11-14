Лукас Вера: «Мне в России комфортно и спокойно. Главное отличие от Аргентины – безопасность, там после 20:00 нельзя выходить на улицу»
Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера комфортно чувствует себя в России.
«Пока процесс получения российского гражданства не начали. Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие – безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу.
Я немного пробовал борщ, но больше мне нравится куриная лапша, которую готовят в клубе», – сказал аргентинец.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А вот в конце 90-х и в 2000-е, я таки напрягался, т.к реально могли вшатать просто потому-что могут.
И щас конечно могут, но откровенных гопников стало сильно меньше, да.
может пару поселков в стране и есть, но и то там местных не тронут