Хавбек «Оренбурга» Вера интересен клубам Ла Лиги и Саудовской Аравии. На него также претендует «Локо»

Теги премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Оренбург Лукас Вера I Футбол

Лукас Вера интересен клубам из Испании и Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что к покупке полузащитника «Оренбурга» за 3 млн евро близок «Локомотив».

«К Вере проявляют интерес разные клубы, в том числе в Испании и Саудовской Аравии. Футболист на высоком уровне провел прошлый сезон в России и сейчас является лидером своей команды, что заставляет клубы посмотреть на него как на возможный вариант трансфера», — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету аргентинца 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Сергей Жарковский
Для Оренбурга это была бы большая потеря.
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Roman
Классный игрок
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Marienburg
Ждём на следующий сезон в Зените
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