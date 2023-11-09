Хавбек «Оренбурга» Вера интересен клубам Ла Лиги и Саудовской Аравии. На него также претендует «Локо»

Лукас Вера интересен клубам из Испании и Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что к покупке полузащитника « » за 3 млн евро близок «Локомотив».

«К Вере проявляют интерес разные клубы, в том числе в и Саудовской Аравии. Футболист на высоком уровне провел прошлый сезон в России и сейчас является лидером своей команды, что заставляет клубы посмотреть на него как на возможный вариант трансфера», — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

В 13 матчах сезона Мир на счету аргентинца 1 гол и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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