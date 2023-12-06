Вера будет получать 600 тысяч евро в год в «Локо» («Чемпионат»)
Лукас Вера будет получать в «Локомотиве» 600 тысяч евро в год.
По данным «Чемпионата», стороны согласовали именно такие условия личного контракта после долгих переговоров.
Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив». Была информация, что сумма трансфера составит 300 млн рублей. Выплатить ее могут в два транша по 150 млн рублей: первый этой зимой, а второй – летом.
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Сам себе кричал: «Ухожу навсегда»
Непонятно, как доживал до утра
Салют, Вера!
Но я буду с тобой или буду один
Дальше не сбежать, ближе не подойти
Прежде чем навек поменять номера
Салют, Вера!