Вера будет получать 600 тысяч евро в год в «Локо» («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Лукас Вера I деньги Футбол

Лукас Вера будет получать в «Локомотиве» 600 тысяч евро в год.

По данным «Чемпионата», стороны согласовали именно такие условия личного контракта после долгих переговоров.

Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив». Была информация, что сумма трансфера составит 300 млн рублей. Выплатить ее могут в два транша по 150 млн рублей: первый этой зимой, а второй – летом.

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33 комментария
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Салют, Вера...
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+28
Но я тысячу раз обрывал провода
Сам себе кричал: «Ухожу навсегда»
Непонятно, как доживал до утра
Салют, Вера!
Но я буду с тобой или буду один
Дальше не сбежать, ближе не подойти
Прежде чем навек поменять номера
Салют, Вера!
+24
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+18
Веру отправить бы к Валере. Вместе они способны на многое.
+14
-2
+12
Ответ Gun[o|o]ner
Комментарий скрыт
А какие цифры должны быть у оттянутого плеймейкера? Вон Энцо Фернандес, на секундочку, один из лучших игроков в мире на этой позиции, только на днях забил свои первые голы за Челси
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Ответ velosipedin
> Была информация, что сумма трансфера составит 300 млн рублей ну то есть примерно 300 тысяч евро. оренбургу деньги не нужны что ли?
Вообще-то, это 3 млн евро
+6
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+6
А Надя с Любой сколько?
+5
-2
+3
адекватные деньги, за не плохого игрока...
+3
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Ответ s_kapa
А какие цифры должны быть у оттянутого плеймейкера? Вон Энцо Фернандес, на секундочку, один из лучших игроков в мире на этой позиции, только на днях забил свои первые голы за Челси
Макалистер за Ливерпуль тоже пару дней назад первый забил )
+2
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Ответ s_kapa
А какие цифры должны быть у оттянутого плеймейкера? Вон Энцо Фернандес, на секундочку, один из лучших игроков в мире на этой позиции, только на днях забил свои первые голы за Челси
Это первые гола в АПЛ, до этого в кубке забивал. В остальном абсолютно прав, скоро начнут от вратарей требовать голевые передачи, у Эдерсона же есть)
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Ответ Vint-Z
А Надя с Любой сколько?
Опередил)))
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Правильное решение
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кто то уйдет получается, причем этой зимой. Миранчук или Жемалетдинов судя по контрактам
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Ответ Roman
А вот интересно вместо кого он будет играть. В центре поля занято, на АПЗ есть Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов. Интересно, как Галактионов справится с задачей уместить всех на поле, я не думаю, что он разрушит пару опорников и будет играть парой Карпукас-Вера в центре поля, слишком рискованно
Либо Миранчук, либо Жемалетдинов уйдут, Рыбчинский тоже на выход отправится
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Ответ А. Мостовой
Салют, Вера...
Теперь у Локо будет Вера
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Ответ kaka10
Теперь у Локо будет Вера
Вернуть бы МОЛОДОГО Палыча, и у нас была бы и Вера, и Надежда, и Любовь.
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Ответ velosipedin
> Была информация, что сумма трансфера составит 300 млн рублей ну то есть примерно 300 тысяч евро. оренбургу деньги не нужны что ли?
300 млн. руб. = 3 млн. евро, а не 300к
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