Защитник ЦСКА Роша интересен «Трабзонспору»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша может перейти в чемпионат Турции.
По данным Karadeniz, 28-летний бразилец попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Руководство «Трабзонспора» ставит перед командой большие задачи на вторую часть сезона и хочет укрепить защиту.
Роша в этом сезоне поучаствовал в 22 матчах и отдал результативную передачу.
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Руководству ЦСКА тоже бы задуматься об укреплении защиты. И нападения. Ну и полузащиты.