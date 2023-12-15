Защитник ЦСКА Роша интересен «Трабзонспору»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы Виллиан да Силва Роша Футбол

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может перейти в чемпионат Турции.

По данным Karadeniz, 28-летний бразилец попал в сферу интересов «Трабзонспора».

Руководство «Трабзонспора» ставит перед командой большие задачи на вторую часть сезона и хочет укрепить защиту. 

Роша в этом сезоне поучаствовал в 22 матчах и отдал результативную передачу.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И зачем ему этот трабзон?
+1
-1
0
Если дадут лямов 10,то пускай забирают,тем более ему уже под 30-ник
+2
-2
0
"Руководство «Трабзонспора» хочет укрепить защиту"

Руководству ЦСКА тоже бы задуматься об укреплении защиты. И нападения. Ну и полузащиты.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий