Защитник ЦСКА Роша интересен «Трабзонспору»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может перейти в чемпионат Турции.

По данным Karadeniz, 28-летний бразилец попал в сферу интересов «Трабзонспора».

Руководство «Трабзонспора» ставит перед командой большие задачи на вторую часть сезона и хочет укрепить защиту.

Роша в этом сезоне поучаствовал в 22 матчах и отдал результативную передачу.

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