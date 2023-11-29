Агент Тюкавина: «У Влашича скорость принятия решения была 0,8 секунды, а у Кости – 0,33. Лучший показатель в РПЛ»
Агент Константина Тюкавина высказался о качествах своего клиента.
Алексей Сафонов выразил мнение, что опыт хоккея с мячом помогает форварду «Динамо» на футбольном поле.
«Вот сейчас был матч «Динамо» – ЦСКА. Костя с Рошей пару раз сошлись плечо в плечо – бразилец отлетел, хотя по габаритам крупнее. Да и победный гол получился характерным для Кости. Нужно было успеть среагировать на рикошет от соперника.
Когда я разговаривал с Мовсесьяном (спортивным директором ЦСКА – примечание Sports.ru) и другими людьми, то они замеряли скорость принятия решения в штрафной. У Влашича было 0,8 секунды, а у Кости – 0,33. Это лучший показатель в РПЛ.
А еще Тюкавин абсолютно не жадный, постоянно готов делиться мячом и практически никогда не попадает в офсайд. Ну и в целом парень строго относится к режиму. Уже 2 января может скинуть фотки, как занимается в тренажерном зале. Сам за всем следит», – сказал Сафонов.
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Можно мимо, но зато быстро
Сравнение полузащитника и нападающего здесь не корректно, даже у топ-полузащитников скорость принятия решений в среднем 0.6 секунд. Просто потому что они не играют под давлением
И вообще,как оказалось,влашич абсолютная посредственность. В рпл то играл через раз,в Англии ему совершенно нечего делать,ну а в Италии обычный игрок ротации.