Агент Тюкавина: «У Влашича скорость принятия решения была 0,8 секунды, а у Кости – 0,33. Лучший показатель в РПЛ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Андрей Мовсесьян Никола Влашич Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина высказался о качествах своего клиента.

Алексей Сафонов выразил мнение, что опыт хоккея с мячом помогает форварду «Динамо» на футбольном поле.

«Вот сейчас был матч «Динамо» – ЦСКА. Костя с Рошей пару раз сошлись плечо в плечо – бразилец отлетел, хотя по габаритам крупнее. Да и победный гол получился характерным для Кости. Нужно было успеть среагировать на рикошет от соперника.

Когда я разговаривал с Мовсесьяном (спортивным директором ЦСКА – примечание Sports.ru) и другими людьми, то они замеряли скорость принятия решения в штрафной. У Влашича было 0,8 секунды, а у Кости – 0,33. Это лучший показатель в РПЛ.

А еще Тюкавин абсолютно не жадный, постоянно готов делиться мячом и практически никогда не попадает в офсайд. Ну и в целом парень строго относится к режиму. Уже 2 января может скинуть фотки, как занимается в тренажерном зале. Сам за всем следит», – сказал Сафонов.

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51 комментарий
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White Noise
И пофиг, что кпд в разы меньше.
Можно мимо, но зато быстро
+66
-2
+64
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градус ненависти
И не важно правильное ли это решение, зато быстрое
+36
0
+36
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sp.msk.86
Интересно, как это рассчитывали? В мозг же не залезут люди, решение, то принять одно, а вот воплотить в ревность другое.
+27
0
+27
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Spartakus1984
Напомнило как Газизов пиарил, Агаларова, рассказывая, что тот шел по графику мирового уровня забивая голы)))
+17
0
+17
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fussballer
Ответ Spartakus1984
Напомнило как Газизов пиарил, Агаларова, рассказывая, что тот шел по графику мирового уровня забивая голы)))
Он так разогнался, что вышел за пределы, и теперь его не видно.
+9
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Marcus-light
Ответ sp.msk.86
Интересно, как это рассчитывали? В мозг же не залезут люди, решение, то принять одно, а вот воплотить в ревность другое.
Есть система, довольно старая. К примеру, у Ван Перси было в районе 0.15, он самый известный адепт этого покзателя.
Сравнение полузащитника и нападающего здесь не корректно, даже у топ-полузащитников скорость принятия решений в среднем 0.6 секунд. Просто потому что они не играют под давлением
+6
0
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Dima Lopatin
Очень сомнительный персонаж, этот агент Тюкавина
+6
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Михаил1970
Если ловить блох, то Тюкавину равных не будет.
+5
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Yury Lomakin
И как же это измеряли?
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fussballer
Ответ Назар Игорь
Семья Аньелли срочно меняет Влаховича на Тюкавина с большой доплатой.
Речь про Николу Влашича, бывшего игрока ЦСКА.
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ЦСКА1960
Более важно, какие решения он принимает - верные или неверные?
+2
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Дмитрий Гончаров
0.33 - не формат. Даёшь 0.75!
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Torkan
У агента Влашича противоположные цифры.))
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Marcus-light
Ответ Матвей Суицидин
написано, скорость принятия решения в штрафной.
И? С каких пор скорость принятия решения в штрафной - важнейший показатель полузащитника? Полузащитник, играющий на инстинктах, не окажется на топ-уровне никогда
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Алексей Тарлыков
Привел пример одного случая плечо в плечо, где в отдельном эпизоде даже Файзуллаев может Осипенко или Джикию толкнуть. Секунды замерял какие-то... Тюкавин хорош и когда в форме играет красиво, но не стабилен
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юра георгиевский
Ответ sp.msk.86
Интересно, как это рассчитывали? В мозг же не залезут люди, решение, то принять одно, а вот воплотить в ревность другое.
Человек просто отсебятину несёт.
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дима кушов
Агент думает что он самый умный?
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Karel
Ответ ЦСКА1960
Более важно, какие решения он принимает - верные или неверные?
Не скажи.. За 0,8 сек можно все решения в штрафной верные принимать, вот только защитники с принятием решения 0,5 сек ни одного из этих верных решений сделать не дадут )
+1
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Spartakus1984
На бумаге Костя гений-игрок, но еле 10 голов за сезон забивает)),Что то агент раздухарился,явно хочет заработать на продаже игрока.
+3
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surrender95
На самом деле агент очень вовремя начал активнее пиарить. Игрок проводит свой лучший сезон.
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Михаил
Бубнова на вас нет
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MstAndreev
То-то он суетится постоянно при обработке мяча. Это он просто очень быстро много решений принимает)
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Плевал я
Ответ fussballer
Речь про Николу Влашича, бывшего игрока ЦСКА.
Скорее всего про позицию идёт речь
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naxerger
Ответ Alex Grigorjev
Влашич под 80 млн стоит. Может он по мячику умеет попадать?
Сколько-сколько?😂😂😂
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Плевал я
Ответ Магомед Саид Амирханов
Каким образом замеряют скорость принятия решения в штрафной?
По ощущениям))
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Матвей Суицидин
Ответ Marcus-light
Есть система, довольно старая. К примеру, у Ван Перси было в районе 0.15, он самый известный адепт этого покзателя. Сравнение полузащитника и нападающего здесь не корректно, даже у топ-полузащитников скорость принятия решений в среднем 0.6 секунд. Просто потому что они не играют под давлением
написано, скорость принятия решения в штрафной.
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Катя СПб
Ответ Marcus-light
Есть система, довольно старая. К примеру, у Ван Перси было в районе 0.15, он самый известный адепт этого покзателя. Сравнение полузащитника и нападающего здесь не корректно, даже у топ-полузащитников скорость принятия решений в среднем 0.6 секунд. Просто потому что они не играют под давлением
Интересно почитать бы про эту систему. Игроков что, датчиками обвешивают?
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naxerger
Ответ White Noise
И пофиг, что кпд в разы меньше. Можно мимо, но зато быстро
Тоже довольно спорно. Тюкавин забивает больше влашича.
И вообще,как оказалось,влашич абсолютная посредственность. В рпл то играл через раз,в Англии ему совершенно нечего делать,ну а в Италии обычный игрок ротации.
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Karma Police
ага, только Влаш уехал за 30 уё. А костя поедет в зенит на лавку.
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Kvest78
Это я так понимаю, тот случай когда действия опережают мысли…
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Кирилл Эсаулов
Ток Влашич в АПЛ уехал, а оттуда в Серию А, а Костя в его возрасте...даже не лучший бомбардир нашей лиги. Так что показать сомнительный)
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Pushka Zotova
Судя по результатам Влашича и Тюкавина, иногда в футболе полезно побольше думать и не спешить)
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Alex Grigorjev
Влашич под 80 млн стоит. Может он по мячику умеет попадать?
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Alamarrr
Если ЦСКА умеет считать принятие решений, то что делает, к примеру, Заболотный у нас в составе?
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Step_up
Понятно, что за фрукт этот агент. Но справедливости ради, не стоит сравнивать Тюкавина с Агаларовым. По Агаларову видно было, что там нереальный фарт и это сработало на один сезон. Тюкавин уже не первый год играет. Он пока не стал лучшим бомбардиром чемпионата, но есть все предпосылки к тому, чтобы парень рос. Очень резкий, разноплановый, с техникой и очень умело ищет свободные зоны. Для защитника РПЛ такой типаж форварда - это сущий кошмар. Его нельзя выключить из игры (выключить можно только тех, кто его снабжает ассистами). Потенциально Тюкавин игрок как минимум среднего европейского уровня.
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Санитар-волк
А правильность решений они замеряли ?)))
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Средний палец Кирана Тирни
«За сделку с Влашичем я не получу ничего, а у Кости 10% от трансфера. Лучший показатель в РПЛ.»
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CaSpeR-13
А еще крестиком вышивает и бабушек через дорогу переводит
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CaSpeR-13
Как будто невесту на выданье готовят
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юра георгиевский
........ из серии: «Агентская отсебятина».
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Матвей Суицидин
Тюкавину не хватает нестандартных решений в штрафной. Быстро среагировать, ударить, подставить ногу он действительно может, но не более того
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Mario Balohulli
Какого решения? В Европу ехать?
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spashef1989
Что-то новенькое подъехало
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Магомед Саид Амирханов
Каким образом замеряют скорость принятия решения в штрафной?
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Владимир Владимир
Классный агент, чтобы испортить репутацию игроку, лучший просто
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Максим Столбов
Парень то скорострел оказывается
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