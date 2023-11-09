Виллиан Роша: «Русские – спокойные, но закрытые. В Бразилии незнакомцы общаются на улице, а здесь людям может стать некомфортно, если спросить дорогу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Футбол

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил характер русских и бразильцев.

«По Бразилии скучаю сильно. С родителями созваниваюсь каждый день по видеосвязи, иногда даже по 4-5 раз. Постоянно слушаю бразильскую музыку: фанк, пагоде, сертанежу. Люблю танцевать под нее, но я пока не нашел в Москве места с бразильскими вечеринками – такие, где собирались бы бразильцы.

На матч я тоже обычно настраиваюсь, слушая любимые бразильские песни. Это помогает успокоиться и больше радоваться выходу на поле. Еще я всегда прошу у Бога благословения сыграть матч наилучшим образом.

Русские мне кажутся очень спокойными, мне с ними хорошо. Но они, конечно, намного более закрытые, чем бразильцы. В Бразилии незнакомые люди сразу начинают общаться – на улице, в автобусе, друзья появляются очень быстро. А тут я вижу, что людям может стать некомфортно, даже если просто спросить у них дорогу.

В Москве мне нравится, но когда-нибудь я перестану играть в футбол и тогда обязательно вернусь в родной Эспириту-Санту. Там я живу в небольшом городке с дружелюбными людьми – там все знают друг друга. И это очень хорошие люди. Конечно, мой родной город даже не сравнится по масштабам с Москвой, но там замечательно. Когда выдается отпуск, мне очень нравится туда возвращаться. Там я чувствую себя очень хорошо и спокойно.

Но когда этот день настанет, знает только Бог – до тех пор пока он дает мне силы, буду играть. А сейчас мы с женой обустраиваемся в Москве и планируем детей: мы мечтаем о двоих – мальчике и девочке», – сказал Роша

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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14 комментариев

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а ты смешной
Поэтому у нас есть Яндекс карты
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Ilya Shilovskiy
У нас в провинции тебя еще и проводят)
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Люблю Марго Робби
Ну да, на улице у вас очень отзывчивые люди, и дорогу покажут и деньги с мобилой отожмут и хорошо если не пристрелят
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rigobersong
Это он в автобусе с бабками не сидел, тебе за всю жизнь пояснят, хотя ты будешь сидеть в наушниках и даже их не слышать:)
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ARIGAMI ARIGAMI
Зато в Москве меньше риск стать жертвой криминала на улице.
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Peter Parker
Есть у меня такой друг, походу бразилец. Вообще никакого стеснения не испытывает, везде может заговорить с кем угодно и главное, что люди с ним так же ведут себя, видимо, за счет его харизмы и обаяния.
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ТрактоПоктер
Особенно некомфортно - когда ты идёшь в наушниках, и у тебя пытаются чёт спросить.... Прям так и хочется улыбнуться и спросить, как дела)
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Alexander Poljakov
Ответ Люблю Марго Робби
Ну да, на улице у вас очень отзывчивые люди, и дорогу покажут и деньги с мобилой отожмут и хорошо если не пристрелят
в России же нет гопстопа ))
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Оригинальный Ник
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зато в Москве меньше риск стать жертвой криминала на улице.
Уже нет. В некоторых районах Москвы (Котельники, Кузьминки, Выхино, Люблино и другие мигрантские анклавы) вероятность близкая к бразильским фавелам
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Кино Музыка
Смотря как спросить)
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T622222
Ответ Ilya Shilovskiy
У нас в провинции тебя еще и проводят)
И спать уложат )
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