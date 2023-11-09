Виллиан Роша: «Русские – спокойные, но закрытые. В Бразилии незнакомцы общаются на улице, а здесь людям может стать некомфортно, если спросить дорогу»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил характер русских и бразильцев.

«По Бразилии скучаю сильно. С родителями созваниваюсь каждый день по видеосвязи, иногда даже по 4-5 раз. Постоянно слушаю бразильскую музыку: фанк, пагоде, сертанежу. Люблю танцевать под нее, но я пока не нашел в Москве места с бразильскими вечеринками – такие, где собирались бы бразильцы.

На матч я тоже обычно настраиваюсь, слушая любимые бразильские песни. Это помогает успокоиться и больше радоваться выходу на поле. Еще я всегда прошу у Бога благословения сыграть матч наилучшим образом.

Русские мне кажутся очень спокойными, мне с ними хорошо. Но они, конечно, намного более закрытые, чем бразильцы. В Бразилии незнакомые люди сразу начинают общаться – на улице, в автобусе, друзья появляются очень быстро. А тут я вижу, что людям может стать некомфортно, даже если просто спросить у них дорогу.

В Москве мне нравится, но когда-нибудь я перестану играть в футбол и тогда обязательно вернусь в родной Эспириту-Санту. Там я живу в небольшом городке с дружелюбными людьми – там все знают друг друга. И это очень хорошие люди. Конечно, мой родной город даже не сравнится по масштабам с Москвой, но там замечательно. Когда выдается отпуск, мне очень нравится туда возвращаться. Там я чувствую себя очень хорошо и спокойно.

Но когда этот день настанет, знает только Бог – до тех пор пока он дает мне силы, буду играть. А сейчас мы с женой обустраиваемся в Москве и планируем детей: мы мечтаем о двоих – мальчике и девочке», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!