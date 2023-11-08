Виллиан Роша: «Москва – красивый, чистый и очень безопасный город. В Бразилии стараемся не выходить на улицу после 20:00 – могут ограбить практически в любом городе»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил жизнь в России и Бразилии.

«В Москве мне очень комфортно. Это красивый, чистый и очень безопасный город. Здесь ты всегда можешь быть спокоен. Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. Небезопасные места, конечно, есть в каждой стране, но в Бразилии их слишком уж много.

Мы переехали вместе с женой, она тоже бразильянка, ее зовут Мария Розалия. Мы вместе больше пяти лет, познакомились в Португалии, она работала в местном магазине. Я встретил ее на вечеринке в честь своего дня рождения и с тех пор всегда и всем говорю, что этот подарок в тот день был от Бога.

В первый же день в Москве мы с ней поехали на Красную площадь и были очарованы этим местом. До сих пор любим гулять там или где-то поблизости – ходим по магазинам, сидим в ресторанчиках. Жена гуляет намного чаще – я очень много тренируюсь и часто сильно устаю.

Порекомендовать какие-то классные места в Москве? Я не тот парень, который тусит ночи напролет, мне больше нравится просто побыть дома. Помогаю жене готовить; когда приходят друзья, жарю шураско. Обожаю это блюдо, ел бы только его, но у нас режим, так что вместо него – салаты, рис, куриная грудка. Есть привычки, которые путешествуют вместе со мной повсюду: с утра – кофе, в течение дня много воды и сока.

К местным продуктам мы пока не привыкли. Даже обычные фасоль и рис у вас какие-то другие. И, конечно, здесь холодно, я переехал осенью и сразу почувствовал разницу и с Бразилией, и с Португалией», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!