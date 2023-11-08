Виллиан Роша: «Москва – красивый, чистый и очень безопасный город. В Бразилии стараемся не выходить на улицу после 20:00 – могут ограбить практически в любом городе»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Футбол

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил жизнь в России и Бразилии.

«В Москве мне очень комфортно. Это красивый, чистый и очень безопасный город. Здесь ты всегда можешь быть спокоен. Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе. Небезопасные места, конечно, есть в каждой стране, но в Бразилии их слишком уж много.

Мы переехали вместе с женой, она тоже бразильянка, ее зовут Мария Розалия. Мы вместе больше пяти лет, познакомились в Португалии, она работала в местном магазине. Я встретил ее на вечеринке в честь своего дня рождения и с тех пор всегда и всем говорю, что этот подарок в тот день был от Бога.

В первый же день в Москве мы с ней поехали на Красную площадь и были очарованы этим местом. До сих пор любим гулять там или где-то поблизости – ходим по магазинам, сидим в ресторанчиках. Жена гуляет намного чаще – я очень много тренируюсь и часто сильно устаю.

Порекомендовать какие-то классные места в Москве? Я не тот парень, который тусит ночи напролет, мне больше нравится просто побыть дома. Помогаю жене готовить; когда приходят друзья, жарю шураско. Обожаю это блюдо, ел бы только его, но у нас режим, так что вместо него – салаты, рис, куриная грудка. Есть привычки, которые путешествуют вместе со мной повсюду: с утра – кофе, в течение дня много воды и сока.

К местным продуктам мы пока не привыкли. Даже обычные фасоль и рис у вас какие-то другие. И, конечно, здесь холодно, я переехал осенью и сразу почувствовал разницу и с Бразилией, и с Португалией», – сказал Роша

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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57 комментариев

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-=Flawlsess=-
Без преувеличения, Москва - один лучших городов мира во всех смыслах. Жаль только, что разница с другими городами страны слишком большая, но факт есть факт.
+68
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+56
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Раиль Гайнетдинов
Ответ -=Flawlsess=-
Без преувеличения, Москва - один лучших городов мира во всех смыслах. Жаль только, что разница с другими городами страны слишком большая, но факт есть факт.
В Казани тоже здорово 🙌🏻
+33
-6
+27
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Паша
Да и в провинции сейчас довольно чисто и очень редко грабят на улицах
+26
-5
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igor0432
Ответ Раиль Гайнетдинов
В Казани тоже здорово 🙌🏻
и в Нижнем не жалуемся)
+19
-3
+16
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Topordo
Ответ ЖУЛИК
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Смотря где. В России кроме Москвы много чистых и красивых городов.
+11
-1
+10
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Честный контроль
Многие живя в Москве просто не видят всю красоту нашего города. Спасибо Роше, что напоминает насколько красива наша Столица!
+11
-3
+8
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-=Flawlsess=-
Ответ Cristiano Ronaldo
Лондон, Рим, Париж.
Лондон лучше Москвы?
В Лондоне прожил год (учеба), с Москвой в плане инфраструктуры и комфорта он даже рядом не стоит.
Париж? Серьезно?
Если ты был бы в Париже хотя бы раз, то никогда подобного даже не написал бы.
+6
-1
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Плевал я
Ответ ЖУЛИК
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600км от Москвы, чисто везде. Хотя свинья везде грязь найдёт
+4
-1
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Фут.Боль
Ответ Раиль Гайнетдинов
В Казани тоже здорово 🙌🏻
Поддерживаю) Люблю родную Казань)
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Случайно заскочил
Ответ Zakir Zakir
в москве город топ, особенно если бабки есть, все условия для отличной жизни, но если чуть напряжно с деньгами становится, то ты просто выживаешь
Работы в Москве завались. Даже самый ленивый найдёт себе работу для ленивых. Только патологический тунеядец не может устроиться в Москве на работу и не иметь денег.
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Pigmalion
Ответ Cristiano Ronaldo
Лондон, Рим, Париж.
Так а чем?
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ks-1993
Ответ Рома Емельченков
Везде по разному, от местных властей зависит. Казань и Самара стартовали примерно из одинакового состояния в 90х. Сейчас Казань великолепный город, а в Самаре за 30 лет привели в порядок набережную(хоть что-то, но на контрасте очень бледно).
У Казани другие налоговые фишки, там гораздо больше денег внутри региона остаётся. Не забывайте об этом
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Рома Емельченков
Ответ kupezz
По сравнению с Казанью да, не поспоришь, красивый город, но Самара развивается, набережная это конечно отдельная история, красивая, но строятся новые объекты, комплексы, город расширяется, делаются дороги, все становится намного лучше, город преображается, как и область в целом. Азаров просто сам родом из Самары и любит этот город и область, поэтому всё делает как для себя родного, не то что до него, эти ушлепки и воры Меркушкин и Титов.
Дай Бог. В Самаре давно не был, но родни оттуда много.
Улучшениями не хвастаются, может не особо замечают.
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-=Flawlsess=-
Ответ Pigmalion
Ну хз, по инфраструктуре Рим явно нет Чем Москва менее удобна для туриста?
Да не знает он. Он по картинкам судит, не был он ни в одном из этих городов. Архитектура говорит.. Городов с такой архитектурой, как в Москве, единицы в мире. Ему говорят об удобстве для жизни людей, он про туристов и велосипедистов. Инфраструктура.. Такой убогой инфраструктуры, как в Лондоне и Париже (среди столиц государств), я не встречал.
В Риме не был, не буду говорить ничего.
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Pigmalion
Ответ Cristiano Ronaldo
Архитектурой, инфраструктурой, своим удобством для туристов и велосипедистов.
Ну хз, по инфраструктуре Рим явно нет
Чем Москва менее удобна для туриста?
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Рома Емельченков
Ответ -=Flawlsess=-
Без преувеличения, Москва - один лучших городов мира во всех смыслах. Жаль только, что разница с другими городами страны слишком большая, но факт есть факт.
Везде по разному, от местных властей зависит.
Казань и Самара стартовали примерно из одинакового состояния в 90х. Сейчас Казань великолепный город, а в Самаре за 30 лет привели в порядок набережную(хоть что-то, но на контрасте очень бледно).
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Ganibale
Ответ Раиль Гайнетдинов
В Казани тоже здорово 🙌🏻
Москва прекрасна, Казань прекрасна, Санкт-Петербург прекрасен на самом деле много прекрасных мест и городов у нас!
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Cristiano Ronaldo
Ответ Minerva
С падением уровня жизни будет как в Бразилии. Не обольщайтесь раньше времени.
В Бразилии он выше, чем у вас.
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Pigmalion
Ответ Дренажная вода 4
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А какие города в мире лучше Москвы и чем?
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Сибирский литовец
Ответ riverman1980
Зато в Бразилии свобода, демократия и сменяемость власти, а это куда важнее, правда либералы? )
обязательно, пусть грабят и убивают - лишь бы власть менялась
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Фёдор Кузнецов
Ответ ЖУЛИК
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Роша мне кажется за год в ЦСКА много поездил по России
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добрый грек
Ответ igor0432
и в Нижнем не жалуемся)
Великий отлично
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Cristiano Ronaldo
Ответ ks-1993
В Лондоне срачник такой местами, что треш полный, в том же метро. Париж с афрорайонами тоже такое себе
В Лондоне лишь гетто-районы этим грешат, в остальных чисто и красиво. В Париже в центре, ни одной пылинки нет и вся грязь только в гетто районах и в метро.
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Pigmalion
Ответ Cristiano Ronaldo
Инфраструктура в Риме старая, так как сам город представляет из себя музей под открытым небом. Москва - это дешёвый новодел. Парки хорошие, а в остальном на что там смотреть? Кроме Кремля и церквей, сплошные и обезличенные многоэтажки, если ездить на общественном транспорте. Если бы у вас строили как в развитых странах малоэтажное жильё, тогда и столица бы выиграла и в плане инфраструктуры и в плане архитектуры.
А вы были в Москве?
Где на чистых прудах, например, многоэтажки?
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MustOilHelsinki
Я сначала подумал, что в Москве после 20:00 грабят, аж обалдел))) Хорошо, что заголовок есть. Редактор плохо текст составил
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