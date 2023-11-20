Эндрик считает Пеле лучшим игроком в истории футбола.

« – король. Никто не может приблизиться к нему. Его не с кем сравнивать.

Я благодарю Бога за то, что он жил, и я могу смотреть его матчи. Сегодня технологии мне это позволяют. Я думаю, что это очень круто», – сказал бразильский нападающий, принадлежащий « » и играющий за « ».

Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»

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