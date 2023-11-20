Эндрик: «Пеле – король, его не с кем сравнивать. Благодарю Бога за то, что он жил»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Пеле Эндрик Футбол

Эндрик считает Пеле лучшим игроком в истории футбола.

«Пеле – король. Никто не может приблизиться к нему. Его не с кем сравнивать.

Я благодарю Бога за то, что он жил, и я могу смотреть его матчи. Сегодня технологии мне это позволяют. Я думаю, что это очень круто», – сказал бразильский нападающий, принадлежащий «Реалу» и играющий за «Палмейрас».

Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»

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11 комментариев

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Игорь Климов
Ну, любой бразилец будет отдавать дань футбольного уважения Пеле, и это правильно, и справедливо.
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Илья Мурашов
Где-то читал, что Пеле был кумиром практически всех бразильцев до 00-х годов. Потом его сменил Роналдо. Игру Пеле видели немногие. Даже в интернете найдешь не много матчей.
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rigobersong
Пеле Чемион Мира
Месси Чемпион Мира
Мбаппе Чемпион Мира
роналду😭😭😭
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Spartakus1984
Пеле в Бразилии как Марадона в Аргентине ,были и есть другие классные игроки,но эти всеми ,самые обожаемые.
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anshef
Пеле и футбол, это синонимы.
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Гномович!
Лучшие в истории:
1. Пеле
2. Марадона
3. Роналду
4. Зидан
5. Судейская бригада ЧМ 22
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вафля
Мне Пеле как то не очень нравится
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Frakiec 77
Ответ Tollie
Величайший спортсмен в истории! Просто смешно, когда его сравнивают с аргентинским пенальтистом-мошенником...
Смешно читать твои комменты)
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