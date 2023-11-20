Эндрик: «Пеле – король, его не с кем сравнивать. Благодарю Бога за то, что он жил»
Эндрик считает Пеле лучшим игроком в истории футбола.
«Пеле – король. Никто не может приблизиться к нему. Его не с кем сравнивать.
Я благодарю Бога за то, что он жил, и я могу смотреть его матчи. Сегодня технологии мне это позволяют. Я думаю, что это очень круто», – сказал бразильский нападающий, принадлежащий «Реалу» и играющий за «Палмейрас».
Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Месси Чемпион Мира
Мбаппе Чемпион Мира
роналду😭😭😭
1. Пеле
2. Марадона
3. Роналду
4. Зидан
5. Судейская бригада ЧМ 22