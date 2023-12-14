Степашин за проверку судей на детекторе лжи: «Пускай они почувствуют, а то неприкасаемые, на кобыле не подъедешь. Что это такое? Вы деньги получаете»

Сергей Степашин поддержал проверку арбитров на детекторе лжи.

– Вы обмолвились о судействе. Честно, какая-то вакханалия происходит у нас в судействе: уже есть ВАР и все равно, воз и поныне там...

– Вы правильно сформулировали тему – у меня точно такие же сомнения. Опять же, вспомнил все-того же Казарцева, остался еще этот «великий» .

Когда были явные подыгрывания Кукуляком, не удалявшего соперника, а затем удалявшего наших игроков, я тогда предложил – давайте хотя бы одного арбитра на детекторе лжи проверим. Хоть одного, пускай они почувствуют. А то судьи – неприкасаемые, на кобыле не подъедешь. Что это такое? Вы деньги получаете.

Мысль хорошая. Я к ней возвращаюсь. Давайте Казарцева пропустим через детектор лжи и спросим, почему он не увидел чистейшей воды симуляцию. Ты же на ВАР, посмотри!

Что касается этого самого ВАР, то дело вот в чем – его кто смотрит? Человек, судья. И, если судья на поле может ошибиться из-за неправильно выбранной позиции или из-за чего-нибудь еще, то там ты можешь десять раз посмотреть. Это значит не ошибка, это значит предвзятость, а за нее надо отвечать. Это недобросовестность, я еще мягко говорю.

Когда-нибудь и это может быть идеальным. Я понимаю, что это все сложно, но идеальный вариант когда через 10-15 лет, а может и раньше ВАР будет с искусственным интеллектом. Правда, его тоже программирует человек.

– Совершенно неожиданная мысль.

– Ну а как по-другому. Давайте с офсайда. Ну что, мы не можем офсайдные линии провести? Во всем мире это есть. Офсайдную линию проведите – что, это технически сложно сделать, что ли? Но все-таки все равно – все упирается в человека.

И здесь и судейская коллегия, и исполком РФС должны принимать более жесткие меры. Вы смотрите, сколько раз тренеры просто срывались! И Сергей Семак, который деликатный, сдержанный человек. Валера Карпин, тот, конечно, всегда может что-нибудь лупануть, и другие тоже не сдерживались. А болельщику что? Это подрыв не только самого спорта, но и самого понятия «футбол».

Мы совсем недавно переговорили с Михаилом Гершковичем, с Юрием Семиным, с Олегом Романцевым, чтобы еще раз к этой теме вернуться. Я не случайно называю этих людей, потому что они проявили себя в разных клубах, каждый из них играл в «Динамо» и даже какое-то время тренировали его, – сказал член совета директоров бело-голубых.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре