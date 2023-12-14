Карасев уже заработал более 3 млн рублей в сезоне-2023/24 – больше всех из судей РПЛ

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России рейтинги судьи OLIMPBET Суперкубок России Сергей Карасев Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Владимир Москалев Кирилл Левников Павел Кукуян деньги Евгений Кукуляк Артем Любимов Рафаэль Шафеев Футбол

Сергей Карасев заработал больше всех среди российских арбитров в нынешнем сезоне.

По данным Metaratings, с учетом всех турниров осенней части сезона, включая OLIMPBET Суперкубок России, Карасев заработал 3,16 млн рублей.

2-е место занял Павел Кукуян – 2,97 млн рублей. При этом в РПЛ заработок Кукуяна и Карасева одинаковый – 2,16 млн.

Первая десятка арбитров по сумме доходов в сезоне-2023/24:

1. Сергей Карасев – 3,16 млн рублей

2. Павел Кукуян – 2,97 млн

3. Алексей Сухой – 2,95 млн

4. Рафаэль Шафеев – 2,71 млн

5. Евгений Кукуляк – 2,67 млн

6. Кирилл Левников – 2,63 млн

7. Сергей Иванов – 2,4 млн

8. Владимир Москалев – 2,3 млн

9. Артем Любимов – 2,28 млн

10. Василий Казарцев – 2,18 млн

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И это только официальная з.п
+17
-4
+13
Судья ФИФА международного уровня это 10 000 € в месяц, а здесь а 3,5 раза меньше… Хотя у футболистов наших все ок
+10
-1
+9
Ответ Клирик
250 тыщ в месяц. Нормальная з/п, не более того.
Это з/п за 18 туров, т.е. за 4.5-5 месяцев. А это значительно выше 250к в среднем.
+8
0
+8
Ответ Анатолий Бабкин
Даже маленькая, с учетом того, что пробиваются наверх единицы, и их легко могут снять за одну ошибку.
Кого там снимают за одну ошибку? 😹😹😹😹
+1
0
+1
Ответ Геннадий Гусев
нормальная — это 30 тыщ
Ненормальная. Распространённая, но ни фига не нормальная!
+1
0
+1
Может уверенно называть себя "средним классом".
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
марадишвили с зп 7,5 в месяц посмеялся на скамейке с этих зарплат
0
0
0
За то как многие из них работают хватило бы 500 тыс. максимум.
0
0
0
Нормальная зарплата квалифицированного ценного специалиста
0
0
0
И судил больше всего на играх Зенита
0
0
0
маловато
0
0
0
Ответ Клирик
250 тыщ в месяц. Нормальная з/п, не более того.
Даже маленькая, с учетом того, что пробиваются наверх единицы, и их легко могут снять за одну ошибку.
+1
-1
0
Ответ Onion
Ненормальная. Лучший в своей профессии, в бизнесе, где ворочают миллиардами. Это копейки.
я в целом про деньги, в сравнении с футболистами, тренерами и коллегами в Европе это, конечно, мало
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий