Карасев уже заработал более 3 млн рублей в сезоне-2023/24 – больше всех из судей РПЛ

Сергей Карасев заработал больше всех среди российских арбитров в нынешнем сезоне.

По данным Metaratings, с учетом всех турниров осенней части сезона, включая , Карасев заработал 3,16 млн рублей.

2-е место занял Павел Кукуян – 2,97 млн рублей. При этом в заработок Кукуяна и одинаковый – 2,16 млн.

Первая десятка арбитров по сумме доходов в сезоне-2023/24:

1. Сергей Карасев – 3,16 млн рублей

2. – 2,97 млн

3. Алексей Сухой – 2,95 млн

4. Рафаэль Шафеев – 2,71 млн

5. – 2,67 млн

6. Кирилл Левников – 2,63 млн

7. Сергей Иванов – 2,4 млн

8. Владимир Москалев – 2,3 млн

9. Артем Любимов – 2,28 млн

10. Василий Казарцев – 2,18 млн

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