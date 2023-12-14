Карасев уже заработал более 3 млн рублей в сезоне-2023/24 – больше всех из судей РПЛ
Сергей Карасев заработал больше всех среди российских арбитров в нынешнем сезоне.
По данным Metaratings, с учетом всех турниров осенней части сезона, включая OLIMPBET Суперкубок России, Карасев заработал 3,16 млн рублей.
2-е место занял Павел Кукуян – 2,97 млн рублей. При этом в РПЛ заработок Кукуяна и Карасева одинаковый – 2,16 млн.
Первая десятка арбитров по сумме доходов в сезоне-2023/24:
1. Сергей Карасев – 3,16 млн рублей
2. Павел Кукуян – 2,97 млн
3. Алексей Сухой – 2,95 млн
4. Рафаэль Шафеев – 2,71 млн
5. Евгений Кукуляк – 2,67 млн
6. Кирилл Левников – 2,63 млн
7. Сергей Иванов – 2,4 млн
8. Владимир Москалев – 2,3 млн
9. Артем Любимов – 2,28 млн
10. Василий Казарцев – 2,18 млн
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