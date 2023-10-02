Москалев обслужит матч «Динамо» – «Спартак» в Кубке России, Казарцев – игру «Краснодар» – «Пари НН»
Назначены арбитры на матчи 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
3 октября (вторник)
«Урал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Французов.
«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.
4 октября (среда)
«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.
«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.
«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.
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