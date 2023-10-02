Москалев обслужит матч «Динамо» – «Спартак» в Кубке России, Казарцев – игру «Краснодар» – «Пари НН»

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Назначены арбитры на матчи 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

3 октября (вторник)

«Урал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Резников.

4 октября (среда)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

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5 комментариев

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ЕгориЙ
Москалёв на Динамо-Спартак? В конце матча снова будет драка. Этот судья не знает грани допустимой жесткости в борьбе за мяч.
+3
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Старик Стариканов
Москалев и Карасев,пошел ва-банк Спартак.Тяжело даются разгромные поражения
+1
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samarskij-kuzmich
Для Крыльев двойной Куку-приз. В общем надо заканчивать с Кубком и сосредоточиться на РПЛ.
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Мукунку хороший
Спартаку очки не нужны.. Пусть Абаскаль поиграет в Пепа))
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Артем Гладских
москалева не туда)
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