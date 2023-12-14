«Локомотив» продлит контракт с Леонченко на 2 года

Владимир Леонченко останется в «Локомотиве».

Московский клуб с большой долей вероятности продлит контракт с нынешним генеральным директором, сообщает «Чемпионат». Решение должно быть принято на заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 15 декабря.

Инсайдер Иван Карпов уточняет, что железнодорожники продлят соглашение с Леонченко на два года.

занимает пост генерального директора « » с декабря 2020 года.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре