«Локомотив» продлит контракт с Леонченко на 2 года
Владимир Леонченко останется в «Локомотиве».
Московский клуб с большой долей вероятности продлит контракт с нынешним генеральным директором, сообщает «Чемпионат». Решение должно быть принято на заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 15 декабря.
Инсайдер Иван Карпов уточняет, что железнодорожники продлят соглашение с Леонченко на два года.
Владимир Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года.
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