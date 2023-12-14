«Локомотив» продлит контракт с Леонченко на 2 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Леонченко Чемпионат.com Футбол

Владимир Леонченко останется в «Локомотиве».

Московский клуб с большой долей вероятности продлит контракт с нынешним генеральным директором, сообщает «Чемпионат». Решение должно быть принято на заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 15 декабря. 

Инсайдер Иван Карпов уточняет, что железнодорожники продлят соглашение с Леонченко на два года. 

Владимир Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года. 

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17 комментариев
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0 голов 0 передач за сезон. даже на скамейку не попадает и с ним контракт продлили??
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Ответ Уолтер Собчак
А почему бы не отбросить идею с продлением, раз уж ничем хорошим он не отметился?
потому что плохого нет
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ничем плохим и ничем хорошим не отметился, почему бы и не продлить
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Ответ Уолтер Собчак
Работу надо делать хорошо, а не средне.
А с чего ты решил, что он работает плохо? Далеко не всегда видна чужая работа. Он чистый административщик, в трансферные дела не лезет, себя не выпячивает.
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Ответ SON66
Значит минус Миранчук и Жема. Жаль
Так Шпинев уже совсем офигел. В открытую шантажирует клуб, чувствует себя пупом земли
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Значит минус Миранчук и Жема. Жаль
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Ответ SON66
Значит минус Миранчук и Жема. Жаль
Не факт, агент на клуб давит, выставляя Леонченко крайним, договорятся.
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Ответ Novak
Всю "немецкую" команду разогнали, а этот до сих пор сидит, хотя должен был вместе с ними вылететь)
А ему то за что вылетать, он не с ними приходил, сам по себе, особых косяков нет, за исключением Казанки, то там Цорн постарался
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Видно не судьба Боряну порулить в Локо, надо приземляться в Зените тогда.
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Ответ error505
потому что плохого нет
Работу надо делать хорошо, а не средне.
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Ответ error505
ничем плохим и ничем хорошим не отметился, почему бы и не продлить
А почему бы не отбросить идею с продлением, раз уж ничем хорошим он не отметился?
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Ответ ltkmaby
А с чего ты решил, что он работает плохо? Далеко не всегда видна чужая работа. Он чистый административщик, в трансферные дела не лезет, себя не выпячивает.
Я лишь отвечал на комментарий выше. Не понимаю, почему "Ничем плохим и ничем хорошим не запомнился" является поводом для продления контракта.
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Ответ Уолтер Собчак
А почему бы не отбросить идею с продлением, раз уж ничем хорошим он не отметился?
от добра добра не ищут! довольствуются тем что не плохо .
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