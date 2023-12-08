Синоптики сообщили, что матч «Локо» – «Урал» пройдет в самый холодный день сезона в Москве: «Вечером будет обжигающий морозец. Мало приятного»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Футбол

Синоптики отметили, что матч «Локо» – «Урал» пройдет в самый холодный день сезона.

«Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днем будет максимум до -11 или -13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее, от -12 до -14.

Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, а вечером будет составлять примерно 83 процента. За счет сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как -15 или -18 градусов.

Наверное, в рекомендациях по матчу указывается температура не в ощущениях, а реальная. Если по правилам, то температура не достигает отметки -15. Вечером будет неприятно – обжигающий морозец. Мало приятного.

Это не зона комфорта, но по крайней мере не будут бегать в снегу по колено – осадков значимых не будет», – сказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

А почему вообще в РПЛ декабрьские матчи?

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ммм, кайфы - смотреть на теплом диване)
+22
0
+22
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
вы считаете Локомотив специально запустил снег ,чтобы бедному зениту было тяжелее играть ?!или о чем вы!?
+19
-3
+16
Ответ shoes-on
Разве это обжигающий морозец? У нас в Ебурге и окрестностях этой ночью под - 40 было. Половина машин во дворе с утра не завелись. Четверых подкуривал. Новые аккумуляторы дохнут. У ребенка в классе из 31 пришло 2 ребенка в школу, включая моего. - 15 это курорт. Вообщем, ждем бодрого матча.
Ну маловероятно что ты в -40 бегаешь по улице в тонком термобелье, шортах и майке)
Да, для футболистов - 15 это действительно морозец.
А так то если бы они могли надеть какие-нибудь пуховики, двое штанов и шарфы с варежками, им бы тоже норм было)

Да вроде никто и не говорил что это невыносимые условия. Но будет холодно, да.
+5
-1
+4
Надеюсь футболисты ничего не застудят.
+1
0
+1
Чай, варенье и футбол. Замечательный вечерок ждёт меня дома на диване! 📺
+1
0
+1
Желаю победы Уралу!
+3
-3
0
Да сегодня теплее и на улице комфортно, пугали что будет 20 и ниже, оказалась реальность получше.
0
0
0
Ничего страшного. Ниццу при "-17°" обыгрывали, и Урал обыграем...
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Ну маловероятно что ты в -40 бегаешь по улице в тонком термобелье, шортах и майке) Да, для футболистов - 15 это действительно морозец. А так то если бы они могли надеть какие-нибудь пуховики, двое штанов и шарфы с варежками, им бы тоже норм было) Да вроде никто и не говорил что это невыносимые условия. Но будет холодно, да.
Тем более когда будут смотреть Вар 5 минут
0
0
0
Ответ dimamak10
Тем более когда будут смотреть Вар 5 минут
Вар-экраны вообще не запустятся.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий