Синоптики сообщили, что матч «Локо» – «Урал» пройдет в самый холодный день сезона в Москве: «Вечером будет обжигающий морозец. Мало приятного»
Синоптики отметили, что матч «Локо» – «Урал» пройдет в самый холодный день сезона.
«Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днем будет максимум до -11 или -13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее, от -12 до -14.
Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, а вечером будет составлять примерно 83 процента. За счет сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как -15 или -18 градусов.
Наверное, в рекомендациях по матчу указывается температура не в ощущениях, а реальная. Если по правилам, то температура не достигает отметки -15. Вечером будет неприятно – обжигающий морозец. Мало приятного.
Это не зона комфорта, но по крайней мере не будут бегать в снегу по колено – осадков значимых не будет», – сказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
А почему вообще в РПЛ декабрьские матчи?
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Да, для футболистов - 15 это действительно морозец.
А так то если бы они могли надеть какие-нибудь пуховики, двое штанов и шарфы с варежками, им бы тоже норм было)
Да вроде никто и не говорил что это невыносимые условия. Но будет холодно, да.