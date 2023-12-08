«Я промолчу». Баринов перекрестился после вопроса о погодных условиях перед игрой «Локо» – «Урал»

Дмитрий Баринов не захотел обсуждать погоду перед матчем «Локомотива» с «Уралом».

Сообщалось, что за три часа до начала игры 18-го тура Мир температура воздуха на «РЖД Арене» составила минус тринадцать градусов.

После вопроса о том, как ему погодные условия, капитан железнодорожников, покидая поле, трижды перекрестился и ответил: «Я промолчу».

При этом хавбек отметил, что это не самые жесткие условия в его карьере: «В Хабаровске играл».

«Локомотив» – «Урал». Дзюба и Глушенков в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!