«Я промолчу». Баринов перекрестился после вопроса о погодных условиях перед игрой «Локо» – «Урал»
Дмитрий Баринов не захотел обсуждать погоду перед матчем «Локомотива» с «Уралом».
Сообщалось, что за три часа до начала игры 18-го тура Мир РПЛ температура воздуха на «РЖД Арене» составила минус тринадцать градусов.
После вопроса о том, как ему погодные условия, капитан железнодорожников, покидая поле, трижды перекрестился и ответил: «Я промолчу».
При этом хавбек отметил, что это не самые жесткие условия в его карьере: «В Хабаровске играл».
«Локомотив» – «Урал». Дзюба и Глушенков в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
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