«Локо» рассматривал Бориса Ротенберга на пост гендиректора. К его кандидатуре могут вернуться, если контракт с Леонченко не продлят

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Владимир Леонченко Футбол

В «Локомотиве» рассматривали Бориса Ротенберга на пост гендиректора.

По данным «Чемпионата», кандидатура Ротенберга на пост генерального директора обсуждалась руководством клуба. Не исключено, что обсуждение продолжат, если решат не продлевать контракта с Владимиром Леонченко.

Напомним, Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года. Борис Ротенберг завершил игровую карьеру и работает с молодежью в «Локо».

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30 комментариев
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Самая талантливая семья в мире, честное слово
Умеют абсолютно всё
Уверен, что при нападении на нас инопланетян, именно они нас и спасут
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Романа возьмите. С хоккеем он разобрался. Пора футбол покорять
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Одно жалко, что ротенбергов так мало. все-таки есть ещё в стране банки, клубы и корпорации, которым приходится ждать своего ротенберга.
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Будущий президент. Спокойно тащ майор, президент РФС.
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Уже начал просмотры матчей Эленио Эрреры во времена Интера. Через годик досмотриться до Лобановского и Ариго Сакки и можно главным в Локо💪🏻 ну что за семья?! что ни отрок, то алмаз
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Ого! Вот это отличная новость! Настоящий профессионал, знаток своего дела. Продолжатель славной традиции, славной и лучезарной династии великих Ротенбергов.
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шоу клоунов продолжается, и видимо еще не скоро закончится
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Ответ seppblatter@mail.ru
Уже начал просмотры матчей Эленио Эрреры во времена Интера. Через годик досмотриться до Лобановского и Ариго Сакки и можно главным в Локо💪🏻 ну что за семья?! что ни отрок, то алмаз
Единственный тренер будет, которому необязательно уметь чеканить.
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Ответ Евгений - 79
Романа возьмите. С хоккеем он разобрался. Пора футбол покорять
Роман Ротенберг на всякий случай стал смотреть футбольные матчи. Скоро 800 посмотрит и можно в Локо назначать
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Легенда Локо!
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Алло, мы нашли таланты
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Ответ Влад Безруков
Самая талантливая семья в мире, честное слово Умеют абсолютно всё Уверен, что при нападении на нас инопланетян, именно они нас и спасут
Или продадут))
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Легенда Локо😁, он и на посту гендиректора с больничного вылазить не будет😂😂😂
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А можно боря пойдет к родственнику в СКА? А от Локомотива ротенберги уже отъ****ся
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Какая способная семья!
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Ответ Евгений - 79
Романа возьмите. С хоккеем он разобрался. Пора футбол покорять
Роман не легенда Локо
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Скоро внуки пойдут.
Кому то ещё приготовиться)))))
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Надо брать!
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Боряну надо в Зенит спортдиром, как раз его брат рулит СКА, а ему надо брать футбольный клуб в свои клещи.
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Локомотив надеется присосаться к трубе?
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Ответ Евгений - 79
Романа возьмите. С хоккеем он разобрался. Пора футбол покорять
Боюсь футбол не выдержит, двух таких богатырей.
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Как хорошо, что этот талантливый футболист и эффективный менеджер покинул Динамо.
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Ответ Влад Безруков
Самая талантливая семья в мире, честное слово Умеют абсолютно всё Уверен, что при нападении на нас инопланетян, именно они нас и спасут
Если только на этих инопланетян выделят кучу бюджетных денег
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Ответ Вадим Григорьев
А что есть ещё и Брюс Ротенберг?
Конечно есть )
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Логично.
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Ответ U
Одно жалко, что ротенбергов так мало. все-таки есть ещё в стране банки, клубы и корпорации, которым приходится ждать своего ротенберга.
Надо срочно выделить много денек из бюджета медикам, чтобы Ротенюергов клонировали, а для ускорения - отдать процесс в руки Ротенбергам, ведь так будет качественнее и дешевле. И семя заморозить для потомков. Не справляемся, тогда надо звать их.
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