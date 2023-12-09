«Локо» рассматривал Бориса Ротенберга на пост гендиректора. К его кандидатуре могут вернуться, если контракт с Леонченко не продлят

В «Локомотиве» рассматривали Бориса Ротенберга на пост гендиректора.

По данным «Чемпионата», кандидатура Ротенберга на пост генерального директора обсуждалась руководством клуба. Не исключено, что обсуждение продолжат, если решат не продлевать контракта с Владимиром Леонченко.

Напомним, Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года. Борис Ротенберг завершил игровую карьеру и работает с молодежью в «Локо».

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