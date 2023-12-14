«Локомотив» может сделать «Енисей» своим фарм-клубом. Переговоры между клубами на начальном этапе

Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес Первая лига Енисей Владимир Леонченко Футбол

«Локомотив» может сделать красноярский «Енисей» своим фарм-клубом.

По данным «РБ Спорт», гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко думает о сотрудничестве с «Енисеем», в рамках которого большинство молодых игроков «Локомотива» отправятся в Красноярск.

В данный момент переговоры между клубами находятся на начальном этапе.

Напомним, вторая команда «Локомотива» была закрыта в 2022 году. В ноябре стало известно о планах воссоздать «Казанку» со следующего сезона Второй лиги, но «Локомотив» решил отложить этот вопрос еще на один год.

После 20 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Енисей» занимает 10-е место, набрав 24 очка.

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5 комментариев
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Для команды из города-миллионика быть чьим-то фармом несколько унизительно.
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В Енисей отправлять игроков, чтобы они в манеже играли? Или Енисей сейчас на нормальном стадионе?
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Первая лига ,выезда конечно по всей России и без фан уйди)
не самые близкие для болел с Москвы выезда)
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А ведь выигрывали этот локомотив 4:1
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