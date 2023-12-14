Аршавин о «Зените»: «Мы похожи на «Шахтер». Я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона» по философии»

Теги Зенит Андрей Аршавин Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Зенит-2 Зенит мол Зенит U-19 Футбол

Андрей Аршавин высказался о стратегии развития «Зенита».

– Если бы стал президентом «Зенита», так же топил бы за молодых?

– Десять лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтер». И в принципе мы теперь стали похожи на «Шахтер» (улыбается).

Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков.

Для этого надо не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать. Типа того: ребята, если вы пришли в «Зенит», у вас есть не какой-то мифический шанс, а действительно есть шанс быть в первой команде.

Надо давать шансы игрокам, чтобы они там [в первой команде] оказались. Тем более за пять лет доминирования «Зенита» в лиге были возможности наиграть два-три футболиста, – сказал Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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57 комментариев
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Ответ Сергей
Комментарий скрыт
Философия Шахтера - купи- прокачай- продай в тридорого. Зенит даже близко не действует как пиковый Шахтер
+96
-7
+89
за 10 лет у Зенита трансф. баланс минус 110 млн
у Шахты плюс 170 млн
Очень похожи, ага
Молодого бразила на прокачку 1 раз привезли, и то он на скамейке сидит)
+91
-8
+83
По числу бразильцев если только
+60
-3
+57
Интересно, чем же Зенит похож на Шахтер? Просто интересно. Одни, до вторжения, безусловно самый прогрессивный клуб Восточной Европы, находивший талантов по всему миру, и продававший их задорого в ведущие европейские лиги, с феноменальной академией, отличными организационными процессами и отличной игрой в еврокубках.

Другие. Другие, наверное, могут похвастаться, если сравнивать с Шахтером, только со стабильностью выигрышей в национальном чемпионате. Но там все подстроено под эти выигрыши. А во всем остальном...им до Шахтера как до луны...
+48
-14
+34
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Ну да, Шахтер играл Суперкубок УЕФА против Барсы, которая взяла 6 трофеев за год.
И пропустил аж на 117 минуте в равном матче.
+34
-4
+30
Зениту до Шахтера - как моей соседке до Селены Гомес!!!
+27
-6
+21
Ответ Новый тренер ФК Спартак
там покупают за дешего а газпром за дешего покупает?
Кровь из глаз после прочтения твоего комментария…
+24
-3
+21
Ответ Сергей
Комментарий скрыт
Система Зенита купи/купи
+22
-3
+19
Шахтер - частный клуб Рината Ахметова ( впрочем как и все ФК Украины)
Зенит - детище госкомпании ,,Наше все - мечты сбываются"
При Ельцине ( выходце из Свердловска) Зенит был никем и ничем , только после назначения преемника из
Питерской подворотни и назначение имв 2001 году , экс- подчиненного по мэрии Петербурга главой Газпрома
Дела у клуба пошли в гору ( Мутко, Фурсенко, Дюков , Медведев ) решили порадовать президента из Ленинграда
Всегда подчеркивающего принадлежность к городу на Неве
А если бы мальчик Вова родился и вырос в Саранске , то 100500 ФК Мордовия была бы флагманом нашего футбола ,
А Газпромом и клубом управляли люди с другими фамилиями ..фу бред..
Рыжий Толик приведший Володю в Кремль даже гипотетически не мог познакомится с мальчиком из Саранска
+17
-5
+12
Мой щенок похож немного
На бульдога и на дога,
На собаку-водолаза
И на всех овчарок сразу.
+14
-3
+11
У шахтёра был 41 бразилец, у зенита всего 15.
Так что ещё расти и расти))
+12
-1
+11
Ответ Vićtor Diaź
Кровь из глаз после прочтения твоего комментария…
Вероятно он имел ввиду лешего
+8
0
+8
Ответ Сергей
Комментарий скрыт
У Шахтера не было такой системы. Игроков продавали только тогда, когда не было шансов их сохранить и они хотели уйти.
Тот же Срна провел всю карьеру в Шахтере, Жадсон всю европейскую карьеру, Фернандиньо ушел в Сити в 28, после 10 лет в клубе, Тайсон уехал домой в Бразилию после 30, Адриано когда сдал поехал в Спартак.
Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян, Фред хотели уйти, их отпустили.
За Тейшейрой пришли китайцы с 65 миллионами - он ушел.

Ахметов не хотел никого продавать, до 2014 года уж точно. Он сам все время говорил, что конечная цель Шахтера - это победа в ЛЧ, и к ней нужно идти, поэтому построил детскую школу, одну из лучших в Европе на то время, позвал детских тренеров со всей Европы и вкладывал большие деньги в трансферы бразильцев.

Сейчас да, приходится продавать. Зато вложения в школу оправдались, каждый год появляются 2-3 перспективных юниора.
Мудрик, Трубин ушли. Сейчас Судаков, Сикан на очереди.
+6
0
+6
Ответ Сергей
за 10 лет у Зенита трансф. баланс минус 110 млн у Шахты плюс 170 млн Очень похожи, ага Молодого бразила на прокачку 1 раз привезли, и то он на скамейке сидит)
я сейчас решил поинтересоваться как продает Шахтер

трансферное окно с Мудриком - хорошо продались, а до этого три года суммарно чуть больше чем на десятку

а до того как раз - Фред и Ракицкий кучно дорого ушли, а до них - два года суммарно всего на пару лямов

итого за 7 лет всего два сезона с большими продажами (это три игрока, если считать большой продажей Ракицкого за десятку), а стабильно отгружать игроков на экспорт Шахтер перестал примерно с тех пор как перестал играть в Донецке
+13
-8
+5
Ответ IntoTheRainBow
я сейчас решил поинтересоваться как продает Шахтер трансферное окно с Мудриком - хорошо продались, а до этого три года суммарно чуть больше чем на десятку а до того как раз - Фред и Ракицкий кучно дорого ушли, а до них - два года суммарно всего на пару лямов итого за 7 лет всего два сезона с большими продажами (это три игрока, если считать большой продажей Ракицкого за десятку), а стабильно отгружать игроков на экспорт Шахтер перестал примерно с тех пор как перестал играть в Донецке
Выборочно вы так взяли. И это не меняет факта. Одни в хорошем плюсе. Другие в нехилом минусе. В одном игроки растут и идут в Топ-Лиги, в другом в Китай и к Саудитам в лучшем случае.
+5
0
+5
Ответ T622222
По числу бразильцев если только
Только Зенит превратился в бразильский клуб, когда его выгнали на мороз их еврокубков, а внутри страны из каждого утюга кричат о поддержке отечественных производителей.
В итоге: глубинному народу пропаганду с рассказами о патриотизме, а хозяева страны демонстративно живут полной жизнью, наплевав на заветы партии и даже не делают вид, что всё это их касается.
Ох уж это сословное общество...
+14
-10
+4
Ответ Всё знаю
У шахтёра был 41 бразилец, у зенита всего 15. Так что ещё расти и расти))
Шахта брали бразилов с потенциалом раскачивали и продавали , а что Зенит кого они прокачали с Сережей Семаком который даже Локо с престарелым рукоблудом не в силах обиграть , в Шахтер бразилы ехали играть и светится через еврокубки в Зенит сейчас они зачем едут ? Чтобы на одной ноге чемпионат газпромовский выиграть и уехать на карнавал с солидным чеком
+4
0
+4
Ответ LeSang
Интересно, чем же Зенит похож на Шахтер? Просто интересно. Одни, до вторжения, безусловно самый прогрессивный клуб Восточной Европы, находивший талантов по всему миру, и продававший их задорого в ведущие европейские лиги, с феноменальной академией, отличными организационными процессами и отличной игрой в еврокубках. Другие. Другие, наверное, могут похвастаться, если сравнивать с Шахтером, только со стабильностью выигрышей в национальном чемпионате. Но там все подстроено под эти выигрыши. А во всем остальном...им до Шахтера как до луны...
там(Спб),принцип такой,себя не похвалишь,никто не похвалит.один раскрытый талант Маркизио чего стоит
+4
-1
+3
Хозяину клуба?)))) Это Миллеру, наемному менеджеру спонсора?))))
+1
0
+1
вы похожи на газпром.
+3
-2
+1
ох уж эти рычаги Миллера
+1
0
+1
У чипсоеда такой голос, как будто ему по Фаберже бутсой пнули
+4
-3
+1
Ответ Жаргал Шадапов
Философия Шахтера - купи- прокачай- продай в тридорого. Зенит даже близко не действует как пиковый Шахтер
На это накладывается два критических внешних фактора:
1) Сейчас нет еврокубков и банально пиарить игроков некому
2) Зенит на рынке очень сильно сдерживал лимит на легионеров в заявке на сезон. Шахтёр спокойно с лимитом 7+4 закупался бразильскими атакующими игроками и ставил на вратаря с центрбеков - украинцев (ну и кого-то ещё одного помимо, например - Степаненко). В ротации могло быть гигантское количество легионеров.

Зенит же, когда начал ориентир на бразильский рынок, был прижат идиотским лимитом 8+17, который в принципе не давал возможности клубам покупать иностранцев на вырост и сдерживал их международной арене.
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Ответ Антибаскет Поповича
А кто будет питерским Хави?
Хави
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В сущности, философия — это когда один философ доказывает, что все остальные философы — болваны.
0
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Аршавин очнись 2009-2011 Барсы уже нет
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-1
0
Аршавин когда последний раз смотрел матчи Барсы?
+1
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"Десять лет назад я говорил хозяину клуба"(с)
О каком владельце говорит Андрей?
О конечном бенифициаре Газпрома?
Неужели с....
Да нет, не может этого быть!
0
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Аршавина в Президенты Зенита!
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Ответ вовочка6762
Хватит Шаве наливать ! Он же алкаш , все думает что он звезда, а он никому не нужный лавочник в Европе , а здесь то он замдиректора ... Что он может воспитать - два пузыря виски ?
Не судите людей по себе.
+3
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0
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