Аршавин о «Зените»: «Мы похожи на «Шахтер». Я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона» по философии»
Андрей Аршавин высказался о стратегии развития «Зенита».
– Если бы стал президентом «Зенита», так же топил бы за молодых?
– Десять лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтер». И в принципе мы теперь стали похожи на «Шахтер» (улыбается).
Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков.
Для этого надо не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать. Типа того: ребята, если вы пришли в «Зенит», у вас есть не какой-то мифический шанс, а действительно есть шанс быть в первой команде.
Надо давать шансы игрокам, чтобы они там [в первой команде] оказались. Тем более за пять лет доминирования «Зенита» в лиге были возможности наиграть два-три футболиста, – сказал Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
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у Шахты плюс 170 млн
Очень похожи, ага
Молодого бразила на прокачку 1 раз привезли, и то он на скамейке сидит)
Другие. Другие, наверное, могут похвастаться, если сравнивать с Шахтером, только со стабильностью выигрышей в национальном чемпионате. Но там все подстроено под эти выигрыши. А во всем остальном...им до Шахтера как до луны...
И пропустил аж на 117 минуте в равном матче.
Зенит - детище госкомпании ,,Наше все - мечты сбываются"
При Ельцине ( выходце из Свердловска) Зенит был никем и ничем , только после назначения преемника из
Питерской подворотни и назначение имв 2001 году , экс- подчиненного по мэрии Петербурга главой Газпрома
Дела у клуба пошли в гору ( Мутко, Фурсенко, Дюков , Медведев ) решили порадовать президента из Ленинграда
Всегда подчеркивающего принадлежность к городу на Неве
А если бы мальчик Вова родился и вырос в Саранске , то 100500 ФК Мордовия была бы флагманом нашего футбола ,
А Газпромом и клубом управляли люди с другими фамилиями ..фу бред..
Рыжий Толик приведший Володю в Кремль даже гипотетически не мог познакомится с мальчиком из Саранска
На бульдога и на дога,
На собаку-водолаза
И на всех овчарок сразу.
Так что ещё расти и расти))
Тот же Срна провел всю карьеру в Шахтере, Жадсон всю европейскую карьеру, Фернандиньо ушел в Сити в 28, после 10 лет в клубе, Тайсон уехал домой в Бразилию после 30, Адриано когда сдал поехал в Спартак.
Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян, Фред хотели уйти, их отпустили.
За Тейшейрой пришли китайцы с 65 миллионами - он ушел.
Ахметов не хотел никого продавать, до 2014 года уж точно. Он сам все время говорил, что конечная цель Шахтера - это победа в ЛЧ, и к ней нужно идти, поэтому построил детскую школу, одну из лучших в Европе на то время, позвал детских тренеров со всей Европы и вкладывал большие деньги в трансферы бразильцев.
Сейчас да, приходится продавать. Зато вложения в школу оправдались, каждый год появляются 2-3 перспективных юниора.
Мудрик, Трубин ушли. Сейчас Судаков, Сикан на очереди.
трансферное окно с Мудриком - хорошо продались, а до этого три года суммарно чуть больше чем на десятку
а до того как раз - Фред и Ракицкий кучно дорого ушли, а до них - два года суммарно всего на пару лямов
итого за 7 лет всего два сезона с большими продажами (это три игрока, если считать большой продажей Ракицкого за десятку), а стабильно отгружать игроков на экспорт Шахтер перестал примерно с тех пор как перестал играть в Донецке
В итоге: глубинному народу пропаганду с рассказами о патриотизме, а хозяева страны демонстративно живут полной жизнью, наплевав на заветы партии и даже не делают вид, что всё это их касается.
Ох уж это сословное общество...
1) Сейчас нет еврокубков и банально пиарить игроков некому
2) Зенит на рынке очень сильно сдерживал лимит на легионеров в заявке на сезон. Шахтёр спокойно с лимитом 7+4 закупался бразильскими атакующими игроками и ставил на вратаря с центрбеков - украинцев (ну и кого-то ещё одного помимо, например - Степаненко). В ротации могло быть гигантское количество легионеров.
Зенит же, когда начал ориентир на бразильский рынок, был прижат идиотским лимитом 8+17, который в принципе не давал возможности клубам покупать иностранцев на вырост и сдерживал их международной арене.
О каком владельце говорит Андрей?
О конечном бенифициаре Газпрома?
Неужели с....
Да нет, не может этого быть!