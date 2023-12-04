Аршавин за систему «весна – осень»: «Летом в нашей стране надо играть как можно больше. Не хочу как дятел говорить одно и то же»
Андрей Аршавин выступил за возвращение к формату «весна – осень» в Мир РПЛ.
– То, что случилось в воскресенье в двух матчах 17-го тура, ставит вопрос о возвращении к прежней системе проведения соревнований?
– Я уже думал, что мне будут задавать этот вопрос и не хочу как дятел говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже еще тогда, когда это меняли.
– Вы за возвращение на «весну – осень»?
– Да, конечно.
– Главный аргумент?
– Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент.
– То, что случилось в матче «Локо» – «Зенит», привело к сомнениям в том, что «Зенит» станет чемпионом?
– Будет не так легко, как до этого. «Краснодар» хорошо выступает, вышел на первое место.
– Но у команды нет человека, который за жест отъехал на три игры.
– Без Кордобы будет сложно, но один матч без него они уже прошли. В принципе, им надо обыграть ЦСКА без него, а в третьем матче не такой серьезный соперник.
– Получается, что за первое место будут бороться «Зенит» и «Краснодар».
– Думаю, да, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
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и цена вопроса по сути... один-два тура
и это в принципе решается более вдумчивым подходом к составлению календаря...
И с осень- весна могут условно начинать сезон на пару недель раньше, т.е. в конце июня и заканчивать аналогично, т.е. в конце мая. Будет летний перерыв чуть короче, зато можно будет убрать два тура с декабря.
Соревнование непрерывно должно проходить. А не устраивать абсурдный перерыв в чемпионате на три месяца. Цельность чемпионата должна соблюдаться.
ещё раз, ничего принципиально не поменяли, цена вопроса осталась всё та же... один-два тура
и если перейдём обратно на весну-осень, будет то же самое...
низшие лиги вопрос немного отдельный... но и там можно обойтись некоторыми незначительными изменениями календаря и регламента
Надо как когда-то в КХЛ сделали. Определили параметры, что ледовая арена не должна быть меньше чем на 5.5 тыс человек, если правильно помню. Иначе не проходите в КХЛ.
так и в РФЛ нужно. Скажем поставить условие, что в РПЛ могут играть только клубы у которых есть стадион с крышей, дать на на это время, скажем... 3 года. Дальше, если не соответствуете, то досвидания. И нормально будет, через пару лет все найдут деньги, построят крыши, а через 10 лет, даже у половины ФНЛ будут стадионы с крышами.
И не надо тут про деньги. Многие клубы висят на региональных бюджетах. А для чего они им, кроме социальной нагрузки? Значит выгодно. Было бы не выгодно, то не финансировали. А клубы нужны для отмыва денег. Так пусть меньше своруют и построят крышу стадиону, что бы дальше стричь купоны с клуба. Пусть хоть что-то для болельщика сделают.
Так выходите "наверх" с этой инициативой - в правительство: ситуация, сами видите, критическая. ((