Аршавин за систему «весна – осень»: «Летом в нашей стране надо играть как можно больше. Не хочу как дятел говорить одно и то же»

Андрей Аршавин выступил за возвращение к формату «весна – осень» в Мир РПЛ.

– То, что случилось в воскресенье в двух матчах 17-го тура, ставит вопрос о возвращении к прежней системе проведения соревнований?

– Я уже думал, что мне будут задавать этот вопрос и не хочу как дятел говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже еще тогда, когда это меняли.

– Вы за возвращение на «весну – осень»?

– Да, конечно.

– Главный аргумент?

– Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент.

– То, что случилось в матче «Локо» – «Зенит», привело к сомнениям в том, что «Зенит» станет чемпионом?

– Будет не так легко, как до этого. «Краснодар» хорошо выступает, вышел на первое место.

– Но у команды нет человека, который за жест отъехал на три игры.

– Без Кордобы будет сложно, но один матч без него они уже прошли. В принципе, им надо обыграть ЦСКА без него, а в третьем матче не такой серьезный соперник.

– Получается, что за первое место будут бороться «Зенит» и « ».

– Думаю, да, – сказал заместитель гендиректора « ».

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