Аршавин за систему «весна – осень»: «Летом в нашей стране надо играть как можно больше. Не хочу как дятел говорить одно и то же»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Футбол

Андрей Аршавин выступил за возвращение к формату «весна – осень» в Мир РПЛ.

– То, что случилось в воскресенье в двух матчах 17-го тура, ставит вопрос о возвращении к прежней системе проведения соревнований?

– Я уже думал, что мне будут задавать этот вопрос и не хочу как дятел говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже еще тогда, когда это меняли.

– Вы за возвращение на «весну – осень»?

– Да, конечно.

– Главный аргумент?

– Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент.

– То, что случилось в матче «Локо» – «Зенит», привело к сомнениям в том, что «Зенит» станет чемпионом?

– Будет не так легко, как до этого. «Краснодар» хорошо выступает, вышел на первое место.

– Но у команды нет человека, который за жест отъехал на три игры.

– Без Кордобы будет сложно, но один матч без него они уже прошли. В принципе, им надо обыграть ЦСКА без него, а в третьем матче не такой серьезный соперник.

– Получается, что за первое место будут бороться «Зенит» и «Краснодар».

– Думаю, да, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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26 комментариев
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а всем дятлам мы напоминаем... весна у нас начинается первого марта а осень заканчивается тридцатого ноября
и цена вопроса по сути... один-два тура
и это в принципе решается более вдумчивым подходом к составлению календаря...
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Да не отъехал он, дисквалификация всего
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Ага, заканчивать в сентябре и начинать в мае. Перерыв в 7 месяцев. Зато тепло и снега нет.
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Адекватный календарь должен быть плюс жёсткие требования к стадиону - если на поле вместо газона хлюпающий огород или снежные горки, матч нужно отменять - либо перенос, либо технарь😐
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Дятел не говорит, он долбит.
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Да тут смысла нет всё это менять, задолбали уже, честно слово. Ну будут заканчивать в ноябре и начинать в апреле. И будет перерыв под полгода, что хорошего?
И с осень- весна могут условно начинать сезон на пару недель раньше, т.е. в конце июня и заканчивать аналогично, т.е. в конце мая. Будет летний перерыв чуть короче, зато можно будет убрать два тура с декабря.
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А что мешает сохранить все как есть и летом играть как можно больше и отказаться от длительного перерыва между чемпионатами
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Матчи в +30 забыли уже?
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Ответ .ru
а всем дятлам мы напоминаем... весна у нас начинается первого марта а осень заканчивается тридцатого ноября и цена вопроса по сути... один-два тура и это в принципе решается более вдумчивым подходом к составлению календаря...
Как посмотреть, в большинстве стран считают по астрономическим временам года, соответственно осень до зимнего солнцестояния, и сейчас укладываемся.
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Ответ .ru
а всем дятлам мы напоминаем... весна у нас начинается первого марта а осень заканчивается тридцатого ноября и цена вопроса по сути... один-два тура и это в принципе решается более вдумчивым подходом к составлению календаря...
Может это и решается вдумчивым подходом к составлению календаря, но вот этого самого вдумчивого подхода нет уже 13 сезонов. Так зачем изобретать велосипед, когда удобный формат календаря под названием весна-осень уже изобретен. Особенно для тех команд, кто играет во 2 лиге, надо и о нижних лигах думать, если что, а не ограничивать футбол в нашей стране 16 клубами
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Ответ Ковид 07.10.52
Дятел не знает, летом проходят ЧМ и ЧЕ легионеры будут в сборные уезжать, кем играть-то будут, но он продолжает долбить...
пусть своих воспитывают
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Ответ Евгений Семенченко
ну +30 это не -15 даже
Ну конечно, только сердечных приступов в -15 я как-то не припомню у футболистов. А вот в жару бывало всякое.
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Ответ Крэнг
Матчи в +30 забыли уже?
ну +30 это не -15 даже
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Ответ igls54
А что мешает сохранить все как есть и летом играть как можно больше и отказаться от длительного перерыва между чемпионатами
Вообще отказаться от перерыва между чемпионатами и сделать перерыв в самом чемпионате месяцев на пять.. ))

Соревнование непрерывно должно проходить. А не устраивать абсурдный перерыв в чемпионате на три месяца. Цельность чемпионата должна соблюдаться.
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Ответ Газпром любит нас!
Ага, заканчивать в сентябре и начинать в мае. Перерыв в 7 месяцев. Зато тепло и снега нет.
начинать в апреле, заканчивать в ноябре, как это делают в Норвегии, Швеции и Финляндии, но зачем нам на них смотреть, у нас свой путь)
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Ответ Александр Сас
Может это и решается вдумчивым подходом к составлению календаря, но вот этого самого вдумчивого подхода нет уже 13 сезонов. Так зачем изобретать велосипед, когда удобный формат календаря под названием весна-осень уже изобретен. Особенно для тех команд, кто играет во 2 лиге, надо и о нижних лигах думать, если что, а не ограничивать футбол в нашей стране 16 клубами
никакой революции 13 лет назад не было, всего лишь полтора года играли один сезон и переименовали круги...
ещё раз, ничего принципиально не поменяли, цена вопроса осталась всё та же... один-два тура
и если перейдём обратно на весну-осень, будет то же самое...
низшие лиги вопрос немного отдельный... но и там можно обойтись некоторыми незначительными изменениями календаря и регламента
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Ответ .ru
а всем дятлам мы напоминаем... весна у нас начинается первого марта а осень заканчивается тридцатого ноября и цена вопроса по сути... один-два тура и это в принципе решается более вдумчивым подходом к составлению календаря...
почему тогда в Норвегии, Швеции и Финляндии играют весна осень чемпионат?
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Я уезжаю летом, не могу следить за футболом. Меня устраивает нынешняя система. Лучше бы инфраструктурой занялись, крыши на стадионах построили.
Надо как когда-то в КХЛ сделали. Определили параметры, что ледовая арена не должна быть меньше чем на 5.5 тыс человек, если правильно помню. Иначе не проходите в КХЛ.
так и в РФЛ нужно. Скажем поставить условие, что в РПЛ могут играть только клубы у которых есть стадион с крышей, дать на на это время, скажем... 3 года. Дальше, если не соответствуете, то досвидания. И нормально будет, через пару лет все найдут деньги, построят крыши, а через 10 лет, даже у половины ФНЛ будут стадионы с крышами.
И не надо тут про деньги. Многие клубы висят на региональных бюджетах. А для чего они им, кроме социальной нагрузки? Значит выгодно. Было бы не выгодно, то не финансировали. А клубы нужны для отмыва денег. Так пусть меньше своруют и построят крышу стадиону, что бы дальше стричь купоны с клуба. Пусть хоть что-то для болельщика сделают.
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25 мая последний тур. Футбол играют летом.Но не у нас.
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Летом в нашей стране надо играть как можно больше | |
Так выходите "наверх" с этой инициативой - в правительство: ситуация, сами видите, критическая. ((
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Андрей, а что ты делал летом 2006 и 2010 года?😀
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