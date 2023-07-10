Депутат Свищев о Кубке PARI Премьер в России: «Мнение украинских экспертов никому не интересно. Санкций от ФИФА и УЕФА не должно последовать»

Дмитрий Свищев считает, что проведение Кубка PARI Премьер не повлечет санкций ФИФА и УЕФА.

с участие «Зенита», « », « » и «Фенербахче» проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Украинская ассоциация футбола ( ) осудила участие в турнире иностранных команд.

«Нам мнение украинских экспертов вообще не интересно. Пусть они занимаются своим футболом и спортом. Их мнение вообще никого не интересует.

Никаких санкций от и ФИФА не должно последовать. Более того, я уверен, что матчи согласованы с их позицией. Просто так бы никто не поехал», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Динамо» Киев злится на «Фенербахче» из-за «кровавых денег «Газпрома». Потому что приехали в Россию и стали партнерами «Зенита»