Депутат Свищев о Кубке PARI Премьер в России: «Мнение украинских экспертов никому не интересно. Санкций от ФИФА и УЕФА не должно последовать»
Дмитрий Свищев считает, что проведение Кубка PARI Премьер не повлечет санкций ФИФА и УЕФА.
Кубок PARI Премьер с участие «Зенита», «Црвены Звезды», «Нефтчи» и «Фенербахче» проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила участие в турнире иностранных команд.
«Нам мнение украинских экспертов вообще не интересно. Пусть они занимаются своим футболом и спортом. Их мнение вообще никого не интересует.
Никаких санкций от УЕФА и ФИФА не должно последовать. Более того, я уверен, что матчи согласованы с их позицией. Просто так бы никто не поехал», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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