Депутат Свищев о Кубке PARI Премьер в России: «Мнение украинских экспертов никому не интересно. Санкций от ФИФА и УЕФА не должно последовать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда ФИФА Нефтчи высшая лига Азербайджан Государственная дума УАФ Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Кубок PARI Премьер Футбол

Дмитрий Свищев считает, что проведение Кубка PARI Премьер не повлечет санкций ФИФА и УЕФА.

Кубок PARI Премьер с участие «Зенита», «Црвены Звезды», «Нефтчи» и «Фенербахче» проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила участие в турнире иностранных команд.

«Нам мнение украинских экспертов вообще не интересно. Пусть они занимаются своим футболом и спортом. Их мнение вообще никого не интересует.

Никаких санкций от УЕФА и ФИФА не должно последовать. Более того, я уверен, что матчи согласованы с их позицией. Просто так бы никто не поехал», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Динамо» Киев злится на «Фенербахче» из-за «кровавых денег «Газпрома». Потому что приехали в Россию и стали партнерами «Зенита»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Ответ Rainbow Dash
Мнение Свищёвых, Журовых, Милоновых и прочих приспособленцев тоже мало кого интересует.
Специально зарегистрировался что бы это сказать?Если выбирать между нашими или украинскими приспособленцами, то уж лучше наши.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rainbow Dash
Мнение Свищёвых, Журовых, Милоновых и прочих приспособленцев тоже мало кого интересует.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fintt
Спорт издревле объединял людей, в этом его суть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ltkmaby
Ответ Геннадий Тёкин
Специально зарегистрировался что бы это сказать?Если выбирать между нашими или украинскими приспособленцами, то уж лучше наши.
Хрен редкие не слаще
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1футбол1
Ответ 1футбол1
Вот веселуха будет если Цервену и Фенер забанят а также их федерации. Хотя против них даже ради УАФ, ФИФА и УЕФА испужаются переть.
Прыгуны УАФ минусуют🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий