Промес полетит со «Спартаком» в ОАЭ. Хавбек пропустил сбор команды в прошлом сезоне

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес отправится на зимний сбор «Спартака».

Московский клуб включит 31-летнего полузащитника в список улетающих на сбор в ОАЭ, сообщает «РБ Спорт». Красно-белые отправятся в Эмираты 22 января. 

Отмечается, что в этом году Промес уже побывал в ОАЭ и не столкнулся с проблемами при пересечении границы. 

Напомним, в прошлом сезоне Квинси пропустил сбор «Спартака» в Эмиратах – в СМИ появлялась информация, что это может быть связано с проблемами футболиста с законом в Нидерландах. В клубе прокомментировали эту ситуацию так: «Удовлетворили его просьбу начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами». 

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