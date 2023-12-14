Промес полетит со «Спартаком» в ОАЭ. Хавбек пропустил сбор команды в прошлом сезоне

Квинси Промес отправится на зимний сбор «Спартака».

Московский клуб включит 31-летнего полузащитника в список улетающих на сбор в ОАЭ, сообщает «РБ Спорт». Красно-белые отправятся в Эмираты 22 января.

Отмечается, что в этом году Промес уже побывал в ОАЭ и не столкнулся с проблемами при пересечении границы.

Напомним, в прошлом сезоне Квинси пропустил сбор «Спартака» в Эмиратах – в СМИ появлялась информация, что это может быть связано с проблемами футболиста с законом в Нидерландах. В клубе прокомментировали эту ситуацию так: «Удовлетворили его просьбу начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами».

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