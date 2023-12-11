Гуркин о Промесе: «Менеджеры adidas были в шоке, когда услышали, что Квинси знает, как меня зовут»

Теги Спартак премьер-лига Россия adidas Квинси Промес Алексей Гуркин Winline Медиалига Уралец Медиафутбол

Алексей Гуркин рассказал о взаимодействии с Квинси Промесом.

«Когда я начал работать с adidas [в 2015], я приехал в какой-то день в офис. Мне показали новые бутсы без шнурков с фамилией Промес. Я их сфоткал и отправил ему это фото.

Он мне ответил: «О! Круто, бро! Вот это бутсы!» А потом оказалось, что это был сюрприз для него, нельзя было светить эти бутсы. Мне потом adidas выговор сделал.

У нас какая-то переписка с ним осталась. Потом он приезжал на мероприятие adidas, он меня узнал, вспомнил. Стояли с ним общались в закрытой зоне. Пришли менеджеры adidas и сказали: «Ты что здесь делаешь? Иди отсюда». Я сказал, что с Квинси общаюсь.

Я сказал им, что мы с ним знакомы. Квинси спросили: «Ты знаешь, как его зовут?» Он ответил: «Да, Алексей». Они в шоке стояли.

Он же тогда был звездой РПЛ, но он открыто со мной разговаривал», – сказал защитник «Уральца».

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3 комментария
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Братуха хороший человек и профессионал своего дела . ..
+14
-2
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Ответ Вячеслав Припузов
Братуха хороший человек и профессионал своего дела . ..
Сейчас весь Питер сбежится рассказывать тебе, как они свечку держали и всë про Промеса знают))
+10
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