Президенту «Анкарагюджю» за нападение на судью грозит пожизненное отстранение от футбола и штраф 42 500 евро. Стадион клуба могут дисквалифицировать на 3 игры

Теги Анкарагюджю Ризеспор сборная Турции по футболу высшая лига Турция дисквалификации происшествия судьи Халил Мелер деньги Фарук Коджа Футбол

Президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение за нападение на судью.

Напомним, Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера. Когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. После инцидента президента «Анкарагюджю» задержали, а во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи. Впоследствии Коджа подал в отставку.

По данным Haberturk, ожидается, что Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) вынесет Кодже максимальное наказание – дисквалификацию на 2 года (730 дней) за инцидент на поле. Еще на 400 дней дисквалификации будет назначено по статье «нападение», 60 дней – за «неспортивное поведение».

Таким образом, в общей сложности дисквалификация составит 1190 дней. Согласно дисциплинарному регламенту Федерации футбола Турции, единовременная дисквалификация на срок более 3 лет заменяется на пожизненное отстранение.

Кроме того, Коджа выплатит штраф, который в общей сложности может составить более 1,3 млн лир (42,5 тысячи евро).

«Анкарагюджю», в свою очередь, грозит трехматчевая дисквалификация стадиона и 3 домашних матча без зрителей. Ожидается, что PFDK огласит решение сегодня.

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12 комментариев
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В тюрьму надо сажать этого зверька, по-хорошему
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+23
это уголовка
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Ответ Vićtor Diaź
В тюрьму надо сажать этого зверька, по-хорошему
Тут речь именно о спортивном наказании - а административное/уголовное - это уже задача государства(и я, как и вы, надеюсь, что он там и окажется), а не футбольных функционеров.
+6
-1
+5
По хорошему, это уголовка, к профильной дисквалификации должны добавиться минимум 3-6мес. срок отсидки или общественные работы на полгода-год, ну и приличная компенсация пострадавшему судье. Но это же не поцелуй Рубиалеса, так что все быстро замнут.
И да, а зрителей накажут за что вообще?
+3
0
+3
Уголовку сменили на административное,
Не зря адвокаты получали свои деньги
+1
-1
0
Ответ akaAzazello
Тут речь именно о спортивном наказании - а административное/уголовное - это уже задача государства(и я, как и вы, надеюсь, что он там и окажется), а не футбольных функционеров.
С Дани Алвесом отбывать будет !
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Ответ Vićtor Diaź
В тюрьму надо сажать этого зверька, по-хорошему
Широкова-то не посадили и даже трехлетней спортивной дисквалификации не было, зато ЭКСПЕРТ на данном сайте☝️
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Ответ Vićtor Diaź
В тюрьму надо сажать этого зверька, по-хорошему
Близкий друг Эрдогана, точнее его подручный. Не выйдет
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Ответ Роман
Уголовку сменили на административное, Не зря адвокаты получали свои деньги
он друг Эрдогана, так что точно не посадили бы.
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Ответ ЛыСъ
По хорошему, это уголовка, к профильной дисквалификации должны добавиться минимум 3-6мес. срок отсидки или общественные работы на полгода-год, ну и приличная компенсация пострадавшему судье. Но это же не поцелуй Рубиалеса, так что все быстро замнут. И да, а зрителей накажут за что вообще?
Так уголовка впереди !
Это наказание от футбольных властей
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