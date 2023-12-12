«Коджа сказал мне и моим товарищам: «Я прикончу вас». Судья Мелер о нападении президента «Анкарагюджю»

Турецкий судья высказался о нападении президента футбольного клуба.

Напомним, президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента, во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи.

«Фарук Коджа ударил меня кулаком под левый глаз, я упал на землю. Пока я лежал на земле, люди много раз били меня ногами по лицу и другим частям тела.

Фарук Коджа сказал мне и моим товарищам-судьям: «Я прикончу вас». Обращаясь ко мне, он сказал: «Я убью тебя». Я подал жалобу на ударившего меня Фарука Коджу и других лиц. Я не хочу идти на компромисс. Это все, что я могу сказать», – заявил судья Мелер.

Президент «Анкарагюджю» о нападении на судью: «Пощечина, которую я нанес, не приведет к переломам. После нее судья стоял 5-10 секунд, затем свалился на землю»

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