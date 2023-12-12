«Коджа сказал мне и моим товарищам: «Я прикончу вас». Судья Мелер о нападении президента «Анкарагюджю»

Теги Анкарагюджю высшая лига Турция происшествия судьи Футбол

Турецкий судья высказался о нападении президента футбольного клуба.

Напомним, президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента, во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи. 

«Фарук Коджа ударил меня кулаком под левый глаз, я упал на землю. Пока я лежал на земле, люди много раз били меня ногами по лицу и другим частям тела.

Фарук Коджа сказал мне и моим товарищам-судьям: «Я прикончу вас». Обращаясь ко мне, он сказал: «Я убью тебя». Я подал жалобу на ударившего меня Фарука Коджу и других лиц. Я не хочу идти на компромисс. Это все, что я могу сказать», – заявил судья Мелер. 

Президент «Анкарагюджю» о нападении на судью: «Пощечина, которую я нанес, не приведет к переломам. После нее судья стоял 5-10 секунд, затем свалился на землю»

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14 комментариев
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Восток дело тонкое Петруха
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Ответ PIT-BUL
тут есть фанаты турецкого чемпа? скажите по хлебалу за дело то получил?
Не смотрел и не собирался, но избивать человека за это - дикость
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+2
Ответ PIT-BUL
тут есть фанаты турецкого чемпа? скажите по хлебалу за дело то получил?
Да если бы даже судья лично гол забил и засчитал, бить его не имели права
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+2
Не убьёт. В Турции всегда обманывают, расходимся
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И это у президента "Анкарагюджю" ещё сердце больное. Представляете, как бы он его отфигачил, если бы был здоровым?
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Ответ Северный болельщик
Через неделю скажет: да у меня синяк образовался еще до удара уважаемого директора, а когда я лежал, меня дружески трогали ногами мои друзья из футбольного мира.
Матч не дома у чая был
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Ответ Николай Бойко
Матч не дома у чая был
Давно вас не было в эфире! С возвращением
+1
0
+1
тут есть фанаты турецкого чемпа? скажите по хлебалу за дело то получил?
+2
-2
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Через неделю скажет: да у меня синяк образовался еще до удара уважаемого директора, а когда я лежал, меня дружески трогали ногами мои друзья из футбольного мира.
+1
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«Коджа сказал мне и моим товарищам: «Я прикончу вас». Судья Мелер о нападении президента «Анкарагюджю»

А после новость про президента Урала.Какое совпадение)
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дать ему орден как Адаму Кадырову)
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Ответ PIT-BUL
тут есть фанаты турецкого чемпа? скажите по хлебалу за дело то получил?
Вообще нет. Гол отменили из-за игры рукой, тут как ни крути без шансов. Удалили +- по делу. В конце судья свистел в пользу хозяев больше, хотя они нагло тянули время. Шансов у гостей практически не было, но на последних секундах сами подарили гол. Президент просто сорвал злость. Уверен, что он сейчас отошел и понимает, что судья не причем
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Ответ Северный болельщик
Давно вас не было в эфире! С возвращением
уже второй чувак, который меня вспомнил)
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