Матчи чемпионата Турции перенесены из-за нападения на судью: «Это ночь позора для турецкого футбола. Футбол – не война»
Матчи чемпионата Турции перенесены из-за нападения на судью.
Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента.
Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши на пресс-конференции заявил о переносе ближайших матчей во всех лигах.
«Это нападение – ночь позора для турецкого футбола.
Футбольные матчи – это не война, в конце нет смертей. Не все команды могут стать чемпионами одновременно. Мы все должны это понимать. Мы призываем всех взять на себя ответственность», – сказал Бююкекши.
Глава федерации также заявил, что «Анкарагюджю» и его менеджерам грозит «самое суровое» наказание.
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Какая такая цена у рядового матча чемпионата посреди сезона?
С наказанием и оплатой - согласен.