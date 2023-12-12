Матчи чемпионата Турции перенесены из-за нападения на судью: «Это ночь позора для турецкого футбола. Футбол – не война»

Матчи чемпионата Турции перенесены из-за нападения на судью.

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента.

Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши на пресс-конференции заявил о переносе ближайших матчей во всех лигах.

«Это нападение – ночь позора для турецкого футбола.

Футбольные матчи – это не война, в конце нет смертей. Не все команды могут стать чемпионами одновременно. Мы все должны это понимать. Мы призываем всех взять на себя ответственность», – сказал Бююкекши.

Глава федерации также заявил, что « » и его менеджерам грозит «самое суровое» наказание.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!