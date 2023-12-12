Матчи чемпионата Турции перенесены из-за нападения на судью: «Это ночь позора для турецкого футбола. Футбол – не война»

Теги Анкарагюджю высшая лига Турция происшествия судьи Федерация футбола Турции Футбол

Матчи чемпионата Турции перенесены из-за нападения на судью.

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента. 

Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши на пресс-конференции заявил о переносе ближайших матчей во всех лигах. 

«Это нападение – ночь позора для турецкого футбола.

Футбольные матчи – это не война, в конце нет смертей. Не все команды могут стать чемпионами одновременно. Мы все должны это понимать. Мы призываем всех взять на себя ответственность», – сказал Бююкекши.

Глава федерации также заявил, что «Анкарагюджю» и его менеджерам грозит «самое суровое» наказание.

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22 комментария
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Что бы судья не натворил, бить его нельзя! Футбол это всего лишь игра, не нужно превращаться в животных.
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Видимо «слово пацана пересмотрел» кровь на газоне!
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Горячая кровь, но мочить судью это уже перебор!
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Ответ Женя Дерунов
сейчас в футболе крутятся большие деньги и цена ошибок стала стоить слишком дорого.
Дело не в цене, а в адекватности человека. Неадекват из-за любой цены взорвётся.

Какая такая цена у рядового матча чемпионата посреди сезона?
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Ответ Мирас Камалов
надо бы отправить клуб в первую лигу
да там хоть в какую лигу, не каждый судья теперь согласится работать на играх этой команды, а по хорошему все судьи должны объявить ей бойкот...
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надо бы отправить клуб в первую лигу
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Дело Широкова живёт и побеждает.
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А мне больше нравился случай, который произошел в ЮАР. Там удаленный игрок взял в раздевалке нож, вернулся на поле и попер на судью. Но судья тоже не лыком шит - он достал пистолет и застрелил нападавшего.
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На видео инцидента видно, что к лежащему арбитру подбежал чел в серо-зелёном пиджаке и ударил ногой в голову.
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Ответ Чилли_Вилли
Что бы судья не натворил, бить его нельзя! Футбол это всего лишь игра, не нужно превращаться в животных.
правильно, бить нельзя, только лупить
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Ответ Vitto
Так можно упустить титул/место т.к. не хватило очков потерянных в рядовых матчах. Конечно бить судей не стоит, а вот чтобы они отвечали за результат своей работы, в том числе деньгами, но и получали бы приличные деньги за свою работу.
Упустить из-за ничьей в 15-м туре? А чего не в первом?

С наказанием и оплатой - согласен.
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Ответ bestvideox
Горячая кровь, но мочить судью это уже перебор!
Это не горячая кровь, а кровь убийцы, сколько бы лет не прошло, турок остается турком
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Ответ utsh44psmr
Это не война, это СВО
ты не дурак , ты МЕГАдурак!
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