Гендиректор Activision Blizzard Котик может стать акционером «Вест Хэма»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия бизнес Футбол

Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик может стать акционером «Вест Хэма».

Activision – компания, в частности, выпустившая игровую франшизу Call of Duty.

По данным журналиста Шона Уэтстоуна, Котик может быть заинтересован в небольшой доле в «Вест Хэме».

«Бобби Котик – имя, предоставленное мне надежным источником. Как человек, потенциально заинтересованный в инвестировании в «Вест Хэм», – заявил Уэтстоун.

По словам источника, Котик был предложен в качестве инвестора в 10% акций, недавно выставленных на продажу.

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9 комментариев
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Экс-президент Алании Валерий Бобик может стать владельцем уютной конуры в Администрации Президента
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курт зума очень рад котику
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Ждём масштабные DLC с Вест Хэмом для Call of Duty Modern Warfare, Diablo, Overwatch, World of Warcraft
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Котик ежегодно будет выпускать новый Вест Хэм?
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Я подумал студия Brazzers ну кто в теме поймет 🤣
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Помянем Вест Хем заранее.
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Ответ Roman
Песик может стать акционером Миллуолла
Пёс был президентом Алании.
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