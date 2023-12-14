Гендиректор Activision Blizzard Котик может стать акционером «Вест Хэма»

Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик может стать акционером «Вест Хэма».

Activision – компания, в частности, выпустившая игровую франшизу Call of Duty.

По данным журналиста Шона Уэтстоуна, Котик может быть заинтересован в небольшой доле в « ».

«Бобби Котик – имя, предоставленное мне надежным источником. Как человек, потенциально заинтересованный в инвестировании в «Вест Хэм», – заявил Уэтстоун.

По словам источника, Котик был предложен в качестве инвестора в 10% акций, недавно выставленных на продажу.

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