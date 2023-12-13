Ренан интересен еще двум европейским клубам, кроме «Вест Хэма». Они изучают сложность сделки по подписанию защитника «Зенита»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан привлек интерес европейских клубов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился продать защитника «Вест Хэму» за 25 млн евро. «Коринтианс» при этом должен стать «мостом» между командами Мир РПЛ и АПЛ.

По информации Globo, футболист готов к переходу в бразильскую команду, поскольку понимает, что ему больше нет места в российском клубе. Руководство «Коринтианс» и Ренан находятся на продвинутой стадии переговоров.

При этом в будущем трансфере игрока заинтересован не только «Вест Хэм», но и еще два европейских клуба, чьи названия не раскрываются. Они изучают ситуацию и сложность сделки.

Ренан провел в чемпионате России 13 матчей за год. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев
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Если продадут за хорошую цену,московский регион можно не отапливать до марта
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Ответ Стахович
Говорили про 40 млн и Реал Мадрид,а сейчас про 25 млн и Вест Хэм.Так и до бесплатной аренды в Крузейро дойдет
Кто говорил про 40 миллионов ? Конкретно, без бабушкиных посиделок на скамейке.
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+10
Зенит отличный трамплин для молодых и талантливых футболистов 👌🏻
+12
-6
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На фоне вот этого проблематично в Европу уехать:
Европейские клубы и национальные футбольные федерации могут столкнуться с проблемами из-за сотрудничества с клубами из РПЛ.
28 команд из Европы осуществляли трансферы из России, несмотря на финансовые ограничения. Европейские и американские санкции запрещают переводить в Россию или получать оттуда более 100 тысяч евро. Как сообщает Follow the Money, ссылаясь на данные свого исследования, многие клубы шли на риск и совершали сделки на более крупные суммы, нарушая санкции против России.
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Ответ savik-A.M.
ты же понимаешь что это бред , или веришь в это ?
Если продадут за 10+ млн. то не бред, а факт
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Могут отменить передачу пары челенджеров и ренан их
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Топовый защитник будет годам к 25. Жаль, что Семак с ним не поладил.
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В опорке мог бы быть полезен Зениту
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Точно не пропадет! Семак просто с ним не справился мне кажется. Было бы интересно на него взглянуть в оперке.
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хватит чушь публиковать
не смешно
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а чо тут думать?25 лямов евро и он ваш
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По традиции - его продадут в "Вест Хэм" и он там заиграет, как положено.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Да питерские чуть ли не за 100 его в комментариях продавали
За сколько там сейчас Мозеса продали. Ах да он пердак просто на...р послал.
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