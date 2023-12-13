Ренан интересен еще двум европейским клубам, кроме «Вест Хэма». Они изучают сложность сделки по подписанию защитника «Зенита»
Роберт Ренан привлек интерес европейских клубов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился продать защитника «Вест Хэму» за 25 млн евро. «Коринтианс» при этом должен стать «мостом» между командами Мир РПЛ и АПЛ.
По информации Globo, футболист готов к переходу в бразильскую команду, поскольку понимает, что ему больше нет места в российском клубе. Руководство «Коринтианс» и Ренан находятся на продвинутой стадии переговоров.
При этом в будущем трансфере игрока заинтересован не только «Вест Хэм», но и еще два европейских клуба, чьи названия не раскрываются. Они изучают ситуацию и сложность сделки.
Ренан провел в чемпионате России 13 матчей за год. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Европейские клубы и национальные футбольные федерации могут столкнуться с проблемами из-за сотрудничества с клубами из РПЛ.
28 команд из Европы осуществляли трансферы из России, несмотря на финансовые ограничения. Европейские и американские санкции запрещают переводить в Россию или получать оттуда более 100 тысяч евро. Как сообщает Follow the Money, ссылаясь на данные свого исследования, многие клубы шли на риск и совершали сделки на более крупные суммы, нарушая санкции против России.
не смешно