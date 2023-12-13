Ренан интересен еще двум европейским клубам, кроме «Вест Хэма». Они изучают сложность сделки по подписанию защитника «Зенита»

Роберт Ренан привлек интерес европейских клубов.

Ранее сообщалось, что « » согласился продать защитника « » за 25 млн евро. «Коринтианс» при этом должен стать «мостом» между командами Мир и .

По информации Globo, футболист готов к переходу в бразильскую команду, поскольку понимает, что ему больше нет места в российском клубе. Руководство «Коринтианс» и Ренан находятся на продвинутой стадии переговоров.

При этом в будущем трансфере игрока заинтересован не только «Вест Хэм», но и еще два европейских клуба, чьи названия не раскрываются. Они изучают ситуацию и сложность сделки.

провел в чемпионате России 13 матчей за год. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!