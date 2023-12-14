Президент «Атлетико»: «Клуб не продается»

Президент «Атлетико» опроверг информацию о продаже клуба.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль и президент , которым принадлежат 65% акций клуба, запустили процесс продажи. В приобретении «Атлетико» заинтересован владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс.

« » не продается. Все понятно?» – сказал Сересо.

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