Президент «Атлетико»: «Клуб не продается»

Теги Атлетико Ла Лига бизнес Энрике Сересо Мигель Анхель Хиль Футбол

Президент «Атлетико» опроверг информацию о продаже клуба.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Сересо, которым принадлежат 65% акций клуба, запустили процесс продажи. В приобретении «Атлетико» заинтересован владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс.

«Атлетико» не продается. Все понятно?» – сказал Сересо.

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3 комментария
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— Даже за сто тыщ мильёнов?
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так же говорили за пешехода когда он был в бчк
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Нееееееееееет
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