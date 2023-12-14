«Ман Сити» забил больше всех на групповой стадии ЛЧ – 18 голов. У «Атлетико» 17 мячей, у «Арсенала» и «Реала» – по 16
«Манчестер Сити» забил больше всех на групповой стадии Лиги чемпионов.
Команда тренера Пепа Гвардиолы забила 18 голов в 6 матчах. «Ман Сити» играл в группе с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».
После «Сити» по количеству голов идет «Атлетико», забивший 17 мячей в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». Затем идут «Арсенал» и «Реал» (по 16 голов).
Меньше всех в группе Лиги чемпионов забил «Зальцбург» (4 мяча), занявший последнее место в группе с «Реал Сосьедад», «Интером» и «Бенфикой».
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Было бы красиво. Сити больше всех забил, юнайтед больше всех пропустил)