«Ман Сити» забил больше всех на групповой стадии ЛЧ – 18 голов. У «Атлетико» 17 мячей, у «Арсенала» и «Реала» – по 16

«Манчестер Сити» забил больше всех на групповой стадии Лиги чемпионов.

Команда тренера Пепа Гвардиолы забила 18 голов в 6 матчах. « » играл в группе с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

После «Сити» по количеству голов идет « », забивший 17 мячей в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». Затем идут « » и «Реал» (по 16 голов).

Меньше всех в группе чемпионов забил « » (4 мяча), занявший последнее место в группе с «Реал Сосьедад», «Интером» и «Бенфикой».

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