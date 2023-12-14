«Ман Сити» забил больше всех на групповой стадии ЛЧ – 18 голов. У «Атлетико» 17 мячей, у «Арсенала» и «Реала» – по 16

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов УЕФА Арсенал Ред Булл Зальцбург Футбол

«Манчестер Сити» забил больше всех на групповой стадии Лиги чемпионов.

Команда тренера Пепа Гвардиолы забила 18 голов в 6 матчах. «Ман Сити» играл в группе с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

После «Сити» по количеству голов идет «Атлетико», забивший 17 мячей в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». Затем идут «Арсенал» и «Реал» (по 16 голов).

Меньше всех в группе Лиги чемпионов забил «Зальцбург» (4 мяча), занявший последнее место в группе с «Реал Сосьедад», «Интером» и «Бенфикой».

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14 комментариев
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Ох уж этот Симеоновский автобус
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+11
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий удален модератором
Почему нация таджик должно звучать как оскорбление?
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий удален модератором
Моются в душе как в последний раз)
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
И то при том, что в Сити сейчас кризис скамейки
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Хави чуть чуть испортил.
Было бы красиво. Сити больше всех забил, юнайтед больше всех пропустил)
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18 и 16 конечно огромная разница))
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АТМ в этой ЛЧ серьезно пошумит
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Рафаэль48205
Комментарий удален модератором
она ещё не отошла от 0:5 2:6 0:4 0:3 1:5 0:4
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
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