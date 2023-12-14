Терзич об ЛЧ: «Боруссия» заняла первое место в сложной группе и должна и дальше играть хорошо»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил первое место «Боруссии» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер дортмундцев высказался после матча 6-го тура с «ПСЖ» (1:1).

«Мы провели сегодня очень хорошую игру и довольны, потому что заняли первое место в сложной группе. Конечно, когда играешь против такой команды, как «ПСЖ», невозможно, чтобы у соперника не было моментов. Мы упорно трудились и в итоге заняли первое место.

Теперь мы должны играть хорошо и дальше, в следующем раунде», – сказал Терзич.

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