У Хави самый высокий процент поражений в ЛЧ среди всех тренеров «Барсы» – 42,8% при 6 поражениях в 14 матчах

Хави имеет самый высокий процент поражений в ЛЧ среди всех тренеров «Барселоны».

Каталонский клуб уступил « » (2:3) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» является тренером с самым высоким процентом поражений среди всех тренеров испанского клуба в – 42,8% (6 поражений в 14 играх).

« » заняла первое место в группе H, набрав 12 очков в шести матчах. Команда уступила в двух из шести игр на групповом этапе.

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