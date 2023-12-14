У Хави самый высокий процент поражений в ЛЧ среди всех тренеров «Барсы» – 42,8% при 6 поражениях в 14 матчах
Хави имеет самый высокий процент поражений в ЛЧ среди всех тренеров «Барселоны».
Каталонский клуб уступил «Антверпену» (2:3) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Главный тренер «Барселоны» Хави является тренером с самым высоким процентом поражений среди всех тренеров испанского клуба в Лиге чемпионов – 42,8% (6 поражений в 14 играх).
«Барселона» заняла первое место в группе H, набрав 12 очков в шести матчах. Команда уступила в двух из шести игр на групповом этапе.
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Думаешь, и Лигу конференций не потянут?
Рекорд за рекордом.
и этот цирк на полном серьезе обсуждал выход в полуфинал ЛК как минимум🤣🤣
Да их раскатают 90% из вышедших в плей-офф команд. Остаётся молиться на жеребьевку.