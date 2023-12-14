У Хави самый высокий процент поражений в ЛЧ среди всех тренеров «Барсы» – 42,8% при 6 поражениях в 14 матчах

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

Хави имеет самый высокий процент поражений в ЛЧ среди всех тренеров «Барселоны».

Каталонский клуб уступил «Антверпену» (2:3) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» Хави является тренером с самым высоким процентом поражений среди всех тренеров испанского клуба в Лиге чемпионов – 42,8% (6 поражений в 14 играх).

«Барселона» заняла первое место в группе H, набрав 12 очков в шести матчах. Команда уступила в двух из шести игр на групповом этапе.

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27 комментариев
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Не мешайте строителю строить команду. Пристали к нему с этими процентами.
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дайте ему и Тен Хагу поработать
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Пасовал он конечно точнее.
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Днарь. Извините, но по факту.
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Ответ LinkLin
Днарь. Извините, но по факту.
Днкарь
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Ответ Ебздрогыч
Это величие, ДНК, которым мешают газоны, судьи, настроение и судьба..
И отключенная вода.
+8
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Ответ Yu123
дайте ему и Тен Хагу поработать
Подработать
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Барселона Юнайтед
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В 1/8 может выйти на 50% мужик
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Ответ Эден Азаров
А истеричные фанаты барсы будут проклинать Чави за то что он выпускает игроков основы в маловажных матчах с аутсайдерами, когда практически уже обеспечена первая строчка (и все равно какается, лол)? Или это только на сборную работает?
Здесь это деньги в многострадальный бюджет.
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Мужики, там какой-то 17-летний чел у Барсы гол забил, Пепе обновил рекорд по самому возрастному голу в ЛЧ, кому вообще может быть интересно, сколько раз просрал физрук Хави?))
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Ответ Роман
И отключенная вода.
Горячая али холодная?🤣
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Дайте Хави поработать, команда строится, надо прививать чемпионское ДНК, а это процесс не быстрый.
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А истеричные фанаты барсы будут проклинать Чави за то что он выпускает игроков основы в маловажных матчах с аутсайдерами, когда практически уже обеспечена первая строчка (и все равно какается, лол)? Или это только на сборную работает?
+1
0
+1
Это величие, ДНК, которым мешают газоны, судьи, настроение и судьба..
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На мороз!
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Ответ 72bp4cq2tr
хаха😸😸 и этот цирк на полном серьезе обсуждал выход в полуфинал ЛК как минимум🤣🤣 Да их раскатают 90% из вышедших в плей-офф команд. Остаётся молиться на жеребьевку.
"и этот цирк на полном серьезе обсуждал выход в полуфинал ЛК как минимум"
Думаешь, и Лигу конференций не потянут?
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Ответ Rus Donskoy
Хави либо наркоман либо садомаза
Ну про траву он что-то говорил.
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Ответ LinkLin
Днарь. Извините, но по факту.
трифакту
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Вот кто главными претендентами на тренера года должен был быть - Хави и 7хаг.
Рекорд за рекордом.
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хаха😸😸
и этот цирк на полном серьезе обсуждал выход в полуфинал ЛК как минимум🤣🤣
Да их раскатают 90% из вышедших в плей-офф команд. Остаётся молиться на жеребьевку.
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