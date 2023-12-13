Тен Хаг об 1 ударе в створ «Баварии»: «МЮ» выбил их из ритма. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались»
Эрик тен Хаг высказался о том, что «МЮ» нанес 1 удар в створ ворот «Баварии».
«Юнайтед» уступил «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков. Чтобы сохранить шансы на продолжение выступлений в еврокубках, команде Эрика тен Хага нужно было обыгрывать «Баварию», но она нанесла всего один удар в створ.
«Думаю, такой была игра: у обеих команд было не очень много моментов. Но я думаю, что в этом матче была хорошая интенсивность. Мы выбили «Баварию» из привычного им ритма, неплохо, если не очень хорошо, справились с организацией обороны. Особенно это касается первой части второго тайма, когда мы здорово возвращали мяч, поднимаясь высоко. Еще у Бруну был хороший момент. Так что у нас были шансы, но мы ими не воспользовались», – сказал тен Хаг.
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Немцы играли на расслабоне, с пивасом в одной руке, а в другой с рулькой и то закатили гол
А вы имея «типа мотивацию» создали только удачи Шоу с 25 метров по центру и регбийный удар от Бруно
Молчал бы уж или обычный ответ дал, а не вот это все
Даже блин гребанный дыр дыр в концовке можно было устроить, пофиг, зато видно было бы что лезли в атаку и старались сделать хоть что-то, а не вот эта импотенция
ох уж спортсовские эксперты/комментаторы)))
На днях он рассказывал, как хорошо МЮ играл с Эвертоном (который тогда шёл 16-м или 17-м), с Челси (который на 14-м), Галатасараем (который при этом не смогли обыграть ни разу), а теперь вот выбил Баварию из ритма... Не как Айнтрахт, правда, на днях, но тоже хорошо... 👏
Не понимаю, кого он надеется этим впечатлить.
Но Тен Хаг не растерялся и отзеркалил немцев
-Бавария, я твой ритм шатал.