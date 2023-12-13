Тен Хаг об 1 ударе в створ «Баварии»: «МЮ» выбил их из ритма. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о том, что «МЮ» нанес 1 удар в створ ворот «Баварии».

«Юнайтед» уступил «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков. Чтобы сохранить шансы на продолжение выступлений в еврокубках, команде Эрика тен Хага нужно было обыгрывать «Баварию», но она нанесла всего один удар в створ.

«Думаю, такой была игра: у обеих команд было не очень много моментов. Но я думаю, что в этом матче была хорошая интенсивность. Мы выбили «Баварию» из привычного им ритма, неплохо, если не очень хорошо, справились с организацией обороны. Особенно это касается первой части второго тайма, когда мы здорово возвращали мяч, поднимаясь высоко. Еще у Бруну был хороший момент. Так что у нас были шансы, но мы ими не воспользовались», – сказал тен Хаг.

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69 комментариев
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Ты неадекватен, уйди с миром, тренируй голландских детей , оставь в покое великий клуб
+104
-6
+98
Дядь ты куку совсем, такую ахинею несешь

Немцы играли на расслабоне, с пивасом в одной руке, а в другой с рулькой и то закатили гол

А вы имея «типа мотивацию» создали только удачи Шоу с 25 метров по центру и регбийный удар от Бруно

Молчал бы уж или обычный ответ дал, а не вот это все
+84
-4
+80
В плане неадекватности уже превосходит чави
+41
-11
+30
Сыграв отвратительно предыдущие матчи и лишив Баварию турнирной мотивации МЮ выбил их из ритма. Гениальных подход.
+26
0
+26
«У нас было отрицательное преимущество, и мы доминировали в разные отрезки игры, например между первым и вторым таймом. Так же у нас было несколько хороших шансов на успешное взятие ворот, если бы не защита соперника, которая не позволила зайти в штрафную и нанести удар. Да и мы недавно обыграли Челси, и если бы Роналду не развалил всё, то мы вышли бы с 1 места.»
+23
-2
+21
Ответ yaroslav prihodko
Дядь ты куку совсем, такую ахинею несешь Немцы играли на расслабоне, с пивасом в одной руке, а в другой с рулькой и то закатили гол А вы имея «типа мотивацию» создали только удачи Шоу с 25 метров по центру и регбийный удар от Бруно Молчал бы уж или обычный ответ дал, а не вот это все
Выражение его глаз после забитого бюргерами гола было бесценно: вся боль и отчаяние мира.
+17
-3
+14
не стоит принимать поспешных решений. Дайте Эрику поработать
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+13
Про 7Хага уже не хочется ничего слышать и писать, хочется чтобы он просто исчез из английского футбола и не позорил лигу.
+14
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+12
Ответ justbored
Выражение его глаз после забитого бюргерами гола было бесценно: вся боль и отчаяние мира.
Так правильно великий план, шального гола и ничейки в Дании стал рушиться вот и расстроился, другого варианта не было

Даже блин гребанный дыр дыр в концовке можно было устроить, пофиг, зато видно было бы что лезли в атаку и старались сделать хоть что-то, а не вот эта импотенция
+11
0
+11
Ответ KarLik
Ты неадекватен, уйди с миром, тренируй голландских детей , оставь в покое великий клуб
Вам кого не ставь, всеравно не довольны. Все не хотите признавать, что САФа уже нет и так как раньше уже не будет, ибо теперь не только в 2 клуба вливают бабки как было раньше
+18
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+9
Во всем видит позитив :) Самый оптимистичный человек в мире.
+9
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Ответ Yu123
хаха, просто в битве двух физруков один оказался лучше
хм, а когда то здесь на сайте писали, чем отличается тренер от физрука, когда Тухель сменил Лемпарда (что Челси выиграли в тот сезон, напомнить?) и какие ПСЖ олени, что совершили такую ошибку, уволив Тухеля.

ох уж спортсовские эксперты/комментаторы)))
+9
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+8
Не, ну это уже дичь какая-то...)
На днях он рассказывал, как хорошо МЮ играл с Эвертоном (который тогда шёл 16-м или 17-м), с Челси (который на 14-м), Галатасараем (который при этом не смогли обыграть ни разу), а теперь вот выбил Баварию из ритма... Не как Айнтрахт, правда, на днях, но тоже хорошо... 👏
Не понимаю, кого он надеется этим впечатлить.
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+7
Мы выбили их из ритма, а они нас - из еврокубков. Славная была охота!
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Ответ Ansu Fati
Вам кого не ставь, всеравно не довольны. Все не хотите признавать, что САФа уже нет и так как раньше уже не будет, ибо теперь не только в 2 клуба вливают бабки как было раньше
до-до, челси, ливер и арсенал нищими соревновались с богатым МЮ. Ньюкасл за рекордные бабки покупавший ширера в 90ые - тоже))
+8
-3
+5
Бавария приехала отбывать номер, просто в полноги играли
Но Тен Хаг не растерялся и отзеркалил немцев
+5
-1
+4
Ответ Старик Стариканов
В плане неадекватности уже превосходит чави
Ну Чави хотя бы уже действующий чемпион и обладатель суперкубка. Пока сезон не закончился - может говорить что угодно)
+6
-2
+4
Баварцы наверно до сих пор выбитые из ритма ходят
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Кто выбил их из ритма, так это Галатасарай, в домашнем матче возили Баварию рылом в газон минут 60. А вы так, чисто разминкой были
+8
-5
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Бавария просто пешком ходила, но Сане даже в таком режиме умудрился запарывать момент за моментом
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0
+3
Ответ El Mejicano
Не, ну это уже дичь какая-то...) На днях он рассказывал, как хорошо МЮ играл с Эвертоном (который тогда шёл 16-м или 17-м), с Челси (который на 14-м), Галатасараем (который при этом не смогли обыграть ни разу), а теперь вот выбил Баварию из ритма... Не как Айнтрахт, правда, на днях, но тоже хорошо... 👏 Не понимаю, кого он надеется этим впечатлить.
себя любимого
+2
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+2
Хави и Тен Хаг говорят одни и те же вещи, слово в слово. Я начинаю волноваться, вдруг это секта какая или еще чего
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+2
Ответ yaroslav prihodko
Дядь ты куку совсем, такую ахинею несешь Немцы играли на расслабоне, с пивасом в одной руке, а в другой с рулькой и то закатили гол А вы имея «типа мотивацию» создали только удачи Шоу с 25 метров по центру и регбийный удар от Бруно Молчал бы уж или обычный ответ дал, а не вот это все
он не ку-ку, он неустойку отдавать без боя не намерен!😂😂😂
+1
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+1
Театр лысого абсурда
+1
0
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Ответ евГений
до-до, челси, ливер и арсенал нищими соревновались с богатым МЮ. Ньюкасл за рекордные бабки покупавший ширера в 90ые - тоже))
Ньюкасл - 1 рекордный трансфер за всю историю, сколько рекордов АПЛ бил МЮ, оформляя свои трансферы? 50? 60? Чувак МЮ за Фердинанда вывалил 46 млн €, в том же году когда Реал покупал обладателя ЗМ, лучшего игрока и бомбардира ЧМ и потенциального обладателя 2го зм Роналдо за 45 млн€. Вывалил 43 млн € за Верона с учетом инфляции сейчас этот трансфер расценивался бы как 180 млн€. МЮ за последние 15 лет потратил больше, чем Ньюкасл за всю истрию. Нашел с чем сравнить. Челси? Когда в Челси начали вливать бабки - это сразу же ощутилось, чемпионства 05,06,10 годов, где они 2жды оставляли на 2 месте МЮ. В Ливер никогда не вливали столько бабок, сколько за МЮ, как себя помню у них всегда был жадный владелец. А Арсенал - это 2 клуб куда вливали бабки и всегда соперничавший с праймовым МЮ.
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МЮ:
-Бавария, я твой ритм шатал.
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Ответ Ansu Fati
Вам кого не ставь, всеравно не довольны. Все не хотите признавать, что САФа уже нет и так как раньше уже не будет, ибо теперь не только в 2 клуба вливают бабки как было раньше
Походу дешевле будет вложиться в клонирование, и сделать молодого сафа. Чем куча тренеров с непонятными трансферами.
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Ответ yaroslav prihodko
Дядь ты куку совсем, такую ахинею несешь Немцы играли на расслабоне, с пивасом в одной руке, а в другой с рулькой и то закатили гол А вы имея «типа мотивацию» создали только удачи Шоу с 25 метров по центру и регбийный удар от Бруно Молчал бы уж или обычный ответ дал, а не вот это все
самое удивительное, то что он умудрился свой кредит доверия потерять после хорошего сезона, да можно на травмы говорить, но если у тебя пол команды на травме начни играть по другому, заставь соперника вязнуть в середине поля, заставь Антони и Решфорда бегать по флагам, но даже этого нет, нет ни рисунка, ни идеи, ни мысли.
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Ответ Stewart D.
не стоит принимать поспешных решений. Дайте Эрику поработать
Как болельщик Ливерпуля я просто настаиваю на этом!
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да Бавария такого никогда не видела: сопернику нужно побеждать, а они вату катают.
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