Тен Хаг об 1 ударе в створ «Баварии»: «МЮ» выбил их из ритма. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались»

Эрик тен Хаг высказался о том, что «МЮ» нанес 1 удар в створ ворот «Баварии».

« » уступил «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии и вылетел из еврокубков. Чтобы сохранить шансы на продолжение выступлений в еврокубках, команде нужно было обыгрывать «Баварию», но она нанесла всего один удар в створ.

«Думаю, такой была игра: у обеих команд было не очень много моментов. Но я думаю, что в этом матче была хорошая интенсивность. Мы выбили «Баварию» из привычного им ритма, неплохо, если не очень хорошо, справились с организацией обороны. Особенно это касается первой части второго тайма, когда мы здорово возвращали мяч, поднимаясь высоко. Еще у Бруну был хороший момент. Так что у нас были шансы, но мы ими не воспользовались», – сказал тен Хаг.

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