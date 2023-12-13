«МЮ» в 5-й раз в XXI веке не вышел из группы ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» в 5-й раз в XXI веке не вышел из группы Лиги чемпионов.
Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков.
«Манчестер Юнайтед» в пятый раз в XXI веке не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее это случилось в сезонах-2005/06 (группа с «Лиллем», «Бенфикой» и «Вильярреалом»), 2011/12 (группа с «Бенфикой», «Базелем» и «Оцелулом»), 2015/16 (группа с ЦСКА, ПСВ и «Вольфсбургом») и 2020/21 (группа с «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Истанбулом»).
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Руководство МЮ уже 2 года ищет это видео, но все никак не найдет и не вспомнит кто их тогда вытащил в соло в плей-офф ЛЧ 6 спасительными голами. Роналду с 2007 года каждый турнир ЛЧ тащит и забивает голы в группе.
Сейчас же мы увидели что МЮ без Криша полное дно.
Как и Ювентус ( 0 трофеев, с Роном 5 ),
как и Реал ( 1 ЛЧ за последние 5 лет, с Роном 4 ЛЧ за 5 лет ).