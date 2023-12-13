«МЮ» в 5-й раз в XXI веке не вышел из группы ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» в 5-й раз в XXI веке не вышел из группы Лиги чемпионов.

Вчера команда уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков.

« » в пятый раз в XXI веке не смог преодолеть групповой этап .

Ранее это случилось в сезонах-2005/06 (группа с «Лиллем», «Бенфикой» и «Вильярреалом»), 2011/12 (группа с «Бенфикой», «Базелем» и «Оцелулом»), 2015/16 (группа с ЦСКА, ПСВ и «Вольфсбургом») и 2020/21 (группа с «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Истанбулом»).

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