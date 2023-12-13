«МЮ» в 5-й раз в XXI веке не вышел из группы ЛЧ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» в 5-й раз в XXI веке не вышел из группы Лиги чемпионов.

Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков.

«Манчестер Юнайтед» в пятый раз в XXI веке не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее это случилось в сезонах-2005/06 (группа с «Лиллем», «Бенфикой» и «Вильярреалом»), 2011/12 (группа с «Бенфикой», «Базелем» и «Оцелулом»), 2015/16 (группа с ЦСКА, ПСВ и «Вольфсбургом») и 2020/21 (группа с «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Истанбулом»).

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40 комментариев
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Спортс всеми возможными способами мне напоминает, что МЮ - гоуно
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Новый день — новые унижения МЮ
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+34
оу, оказываться тен хаг всего один раз не вышел из группы ЛЧ, в отличие от мистера фергюсона)))
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Спортс генерит рекорды МЮ похлеще аналитиков из НБА
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Ответ Александр Северный
где вы там рональду - тереньболькалки!? со словами : был бы Рональду такого бы не было)))
При Роналду такого и не было.
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Ну и ничего страшного вон Спартак весь ХХl век не выходил и ничего живут же!!!
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Для середняка неплохой результат!
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Ответ Juninho P.
фаны Юнайтед, вот скажите - продажа Рэтклифу изменит ситуацию для клуба?
Фанаты то откуда могут это знать?
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Ответ Zenit2013
При Роналду такого и не было.
Конечно, не было.. При Роналду они вообще в ЛЧ не попадали.. Виновата "плитка’.. А-ха-ха-ха..
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Ответ Picachu
Это не так плохо как Милан , но все же
Милан на фоне МЮ великолепно играет. С откровенно средним составом и Серию А взяли и в полуфинал Лиги Чемпионов прошли, да и в нынешней группе смерти борются за выход. Пиоли гений!
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Ответ Анхолик
Но щас мю обыграет какой нибудь по типу Борнмута клуб, и такой шум поднимут что они аж претендуют на победу в АПЛ 🤣
Борнмуту как раз проиграли 0-3 в прошлые выходные дома
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Ответ Zenit2013
При Роналду такого и не было.
Ну да, Криш же не проигрывал Лиллю в 2005м
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смех и слезы
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Как можно было не выйти из группы с Базелем, Бенфикой и Оцелулом?? Причём это было ещё при Ферги.
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Сконцентрируются на Чемпионате💪🏼😂
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Это не так плохо как Милан , но все же
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С Юбилеем!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Просто оставлю это здесь... https://www.youtube.com/watch?v=EN0x4dTj2gA
Руководство МЮ уже 2 года ищет это видео, но все никак не найдет и не вспомнит кто их тогда вытащил в соло в плей-офф ЛЧ 6 спасительными голами. Роналду с 2007 года каждый турнир ЛЧ тащит и забивает голы в группе.
Сейчас же мы увидели что МЮ без Криша полное дно.
Как и Ювентус ( 0 трофеев, с Роном 5 ),
как и Реал ( 1 ЛЧ за последние 5 лет, с Роном 4 ЛЧ за 5 лет ).
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Ответ Rad0
Спортс всеми возможными способами мне напоминает, что МЮ - гоуно
И в чём спортс неправ?)
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Но щас мю обыграет какой нибудь по типу Борнмута клуб, и такой шум поднимут что они аж претендуют на победу в АПЛ 🤣
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Ответ Juninho P.
фаны Юнайтед, вот скажите - продажа Рэтклифу изменит ситуацию для клуба?
Плюс в том, что он сможет перестроить спортивный отдел, назначит спортдира и разграничить обязанности между тренером и остальной командой управленцев, а минус в том, что он тоже приверженец притягивать в руководство любимчиков, а не искать спецов на общем основании, да и работа его манагеров в Ницце противоречивая
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Тен Хааг это просто машина рекордов))
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Отмаза для Эрика. Типа не он один лузерок.
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Ответ Zenit2013
При Роналду такого и не было.
Комментарий удален модератором
Ответ Direct free kick
Неуместный коммент. В 2005/06 Роналду не был тем кем воспринимается сейчас. Ты бы ещё 1993/94 вспомнил, где МанЮ вылетел от сарая
Речь о том что при Крише такое было, а уж насколько праймовый он был, другой разговор... В контексте вопроса, того что если бы он не ушел, так он и год назад был не торт
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Интересно, что группы то всё время слабые (ну может кроме 20/21). Не те случаи, когда не повезло с жеребьёвкой, и два топ-конкурента попались.
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Ответ Galym1968
оу, оказываться тен хаг всего один раз не вышел из группы ЛЧ, в отличие от мистера фергюсона)))
Сравнивать достижения великоса САФА и этого шарлатана - большой грех!
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Скоро 22-й и стата обнулится
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Рекордсмены в деле
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