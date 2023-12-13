«МЮ» проиграл половину матчей сезона – 12 из 24

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину матчей в этом сезоне.

Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков.

«Ман Юнайтед» проиграл ровно половину матчей текущего сезона – 12 из 24. Команда выиграла 11 раз и один матч сыграла вничью.

Следующую игру «Манчестер Юнайтед» проведет 17 декабря – против «Ливерпуля» на «Энфилде».

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61 комментарий
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Зато 7Хаг тренер месяца
+38
-2
+36
Превратились из великого клуба в середняк👍🏻
+28
-3
+25
Ответ Tpy6kaMerlina
Ничего страшного, главное баласт в виде КриРо скинули. Из-за него же в прошлом сезоне все проблемы были. А не из-за авторитарного физрука во главе.
Вы угомонитесь со своим Роналду когда-нибудь. У Сульшера были проблемы с приходом Роналду, а если копнуть ещё глубже, то и в Ювентусе у Аллегри и Сарри тоже были проблемы с встраиванием в игру Роналду. Каким образом вообще текущие проблемы МЮ связаны с Роналду. Реально под каждой новостью шизоидные фанаты спамят эту ахинею.
+31
-9
+22
Ответ Зелёный гопник
Превратились из великого клуба в середняк👍🏻
Это уже давно, как ушел сэр АФ
+23
-2
+21
Мало половин))
+9
0
+9
МЮ выиграл половину матчей! Так что есть позитив!
+7
0
+7
Респект 7Хагу, который ради Пепа приехал в Манчестер и решил всем показать, как выглядит реальный лысый шарлатан
+7
-1
+6
красавцы, ровненько идут без выпендрёжа
+5
0
+5
Ответ Provocadeur07
Тренер конечно красава, но если состав посмотреть, то там только 2-3 человек можно оставить, остальных в утиль — одни ноунеймы, но стоят как крыль от Боинга. Санчо, Антони, Шоу — это кто вообще? Серьезно? После Фердинанда, Гиггса, Рона и Бэкса с Нистерроем, Руни, Скоузла теперь вот это? Чего от них ждать? И они еще не вылетели с такими мешками, это даже удивительно. Честно говоря, есть большие сомнения относительно силы АПЛ, кажется, через чур раздутая история. Уверен, Атлетико, Реал и Барса максимум МанСити бы на верх запускали, остальные за почетное 5 место бы боролись. Открыл список игроков МЮ: там конечно есть Варан с Каземиро, Бруну, Гарначо, Регилон и МакТомини с Рэшфордом, но на этом точно все. Остальные — уровень середины таблицы АПЛ. Кажется, вряд ли кто-то сильно больше с ними будет выжимать регулярно на дистранции.
А кто такие Регилон и Гарначо, если тот же Шоу для тебя никто? Странный комментарий у тебя. Насчёт АПЛ мы все прекрасное видим в ЛЧ. На одном Реале и держится вся ЛаЛига, остальные отлетают без шансов.
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+5
Ответ Ulukbek Kiyazov
МЮ выиграл половину матчей! Так что есть позитив!
Не выиграл
+5
0
+5
Ответ Provocadeur07
Тренер конечно красава, но если состав посмотреть, то там только 2-3 человек можно оставить, остальных в утиль — одни ноунеймы, но стоят как крыль от Боинга. Санчо, Антони, Шоу — это кто вообще? Серьезно? После Фердинанда, Гиггса, Рона и Бэкса с Нистерроем, Руни, Скоузла теперь вот это? Чего от них ждать? И они еще не вылетели с такими мешками, это даже удивительно. Честно говоря, есть большие сомнения относительно силы АПЛ, кажется, через чур раздутая история. Уверен, Атлетико, Реал и Барса максимум МанСити бы на верх запускали, остальные за почетное 5 место бы боролись. Открыл список игроков МЮ: там конечно есть Варан с Каземиро, Бруну, Гарначо, Регилон и МакТомини с Рэшфордом, но на этом точно все. Остальные — уровень середины таблицы АПЛ. Кажется, вряд ли кто-то сильно больше с ними будет выжимать регулярно на дистранции.
Согласен конечно, но на Шоу не гоните уж…
+5
-1
+4
Неудивительно! Шарлатан притащил спиннера за сто миллионов, привозного Онану, незабивноно Хёйлунна и нулевого Маласию, только Мартинес был хорош, да и то в центре защиты все мячи верхом его облетали, так как он ростом с Месси. И после увольнения лысого, не один год весь этот мусор придётся разгребать.
+8
-4
+4
Ответ therealgreenman
Согласен конечно, но на Шоу не гоните уж…
Ему вчера между ног сунул Коман, я был в шоке)
+5
-1
+4
Установка Тен Хага перед матчем: Парни, мы сегодня либо не проиграем, либо проиграем, шансы 50 на 50
+4
-1
+3
Про 7Хага уже не хочется ничего слышать и писать, хочется чтобы он просто исчез из анлийского футбола и не позорил лигу.
+3
0
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Неудивительно! Шарлатан притащил спиннера за сто миллионов, привозного Онану, незабивноно Хёйлунна и нулевого Маласию, только Мартинес был хорош, да и то в центре защиты все мячи верхом его облетали, так как он ростом с Месси. И после увольнения лысого, не один год весь этот мусор придётся разгребать.
Еще про топаря Маунта не забывай!:)
+6
-4
+2
Зато Тен Хаг, и Харри Магуайр лучшие в АПЛ!
+3
-1
+2
Хави бы сказал, что мы на 50 % близки к величию
+2
0
+2
Ответ red hikkikomori
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию ,Есть инфа от знающего человека, что у нас в команде е скоро ожидаются реальные изменения.От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких "Глейзеры-вон". Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено. Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать! Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие клубом уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит лес - значит должен гореть, начали внезапно тушить - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент. Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете мю, все зацветет! Главное - потерпеть!
главные "фанаты" минусуют
+1
0
+1
Ничего страшного, главное баласт в виде КриРо скинули. Из-за него же в прошлом сезоне все проблемы были. А не из-за авторитарного физрука во главе.
+14
-13
+1
Начало * возрождения * Мю.
+1
0
+1
17.12.2023 19:30: МЮ проиграл больше половины матчеив сезоне - 13 из 25
+1
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вот такой Манчестер юнайтед далеко пойдёт.
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7хаг на классе!:)
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Ответ Provocadeur07
Ему вчера между ног сунул Коман, я был в шоке)
многих привел сам Тен Хаг, это нужно учесть
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Ответ Ulukbek Kiyazov
МЮ выиграл половину матчей! Так что есть позитив!
считать научись, надоели уже собиратели лайков
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Ответ Provocadeur07
Ему вчера между ног сунул Коман, я был в шоке)
Сильва Дэвису так же совал и что ?
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Ответ Арман Мартиросян
МЮ то да, парадокс. Они по игре в прошлом сезоне не должны были в зоне ЛЧ быть, да и сейчас их шестая позиция вызывает недоумение. Но АПЛ безоговорочно сильнейшая лига мира сейчас, что доказывают и еврокубки, и сама зрелищность турнира.
Тут мы наверное никогда не согласимся, но, это вкусовщина. Хотя, матчи Ливерпуля и Тоттенхэма стараюсь не пропускать, всегда играют в красивый футбол)
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Ответ Всеволод Бобров
АПЛ никакая не сильнейшая лига, они только стали хорошо выступать в еврокубках, а до этого была полная испанская доминация
Только сейчас это когда? Прям сейчас? Когда в последний раз команда ЛаЛиги, которая не называется Реал Мадрид, брала ЛЧ? Почти 10 лет назад. А сколько в это время команд АПЛ брали ЛЧ? Больше, чем за всю историю ЛаЛиги. Просыпайся уже, во дворе не 2010.
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1/2Хаг
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