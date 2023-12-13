«МЮ» проиграл половину матчей сезона – 12 из 24

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину матчей в этом сезоне.

Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) в матче группового этапа и вылетела из еврокубков.

«Ман Юнайтед» проиграл ровно половину матчей текущего сезона – 12 из 24. Команда выиграла 11 раз и один матч сыграла вничью.

Следующую игру « » проведет 17 декабря – против «Ливерпуля» на «Энфилде».

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