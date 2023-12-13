У Антони 0+0 в 17 матчах сезона за «МЮ» и 1 ассист в 25 последних играх. За него заплатили 95+5 млн евро

У вингера «МЮ» Антони нет результативных действий в матчах этого сезона.

Вчера бразилец вышел в стартовом составе « » на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) и покинул поле на 75-й минуте.

В этом сезоне у нет голов и результативных передач за 1 013 минут в 17 матчах за «МЮ» во всех турнирах. В стартовом составе он вышел в 12 из 17 матчей.

За последние 25 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» Антони сделал лишь одну голевую передачу и не отметился забитыми мячами.

Статистику 23-летнего вингера, который перешел в «МЮ» из «Аякса» за 95+5 млн евро летом 2022 года, можно найти здесь.

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