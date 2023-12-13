У Антони 0+0 в 17 матчах сезона за «МЮ» и 1 ассист в 25 последних играх. За него заплатили 95+5 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

У вингера «МЮ» Антони нет результативных действий в матчах этого сезона.

Вчера бразилец вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) и покинул поле на 75-й минуте.

В этом сезоне у Антони нет голов и результативных передач за 1 013 минут в 17 матчах за «МЮ» во всех турнирах. В стартовом составе он вышел в 12 из 17 матчей.

За последние 25 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» Антони сделал лишь одну голевую передачу и не отметился забитыми мячами.

Статистику 23-летнего вингера, который перешел в «МЮ» из «Аякса» за 95+5 млн евро летом 2022 года, можно найти здесь

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58 комментариев
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Зато у Тен Хага самый дорогой спиннер в мире
+57
-2
+55
и эти люди ещё смеялись над нуньесом
+48
-6
+42
Голы и передачи это для неудачников. Лучше выкатите стату по причёскам, серьгам и кольцам.
+28
-1
+27
охренительно. хотя он этих денег и не стоил никогда.
+24
-5
+19
Все смеялись с Челси и Мудрика, но там супертрансфер в сравнении с 7хаговским любителем Ламборгини.
+12
-3
+9
Ответ Николай Бойко
Самое дорогое голевое действие в истории?
Азар
+8
0
+8
Ответ Tomas Nepotrebko
и эти люди ещё смеялись над нуньесом
У которого в этом сезоне больше одного результативного действия в пересчёте на 90 минут (и это ещё с проблемной реализацией)
+9
-3
+6
Азар на минималках
+6
0
+6
это не провал. это откровенный баст. Хотя таких бастов не видели ни Хорнетс в НБА, ни Джетс в НФЛ
+7
-2
+5
Ответ damondiamond
он в Аяксе играл очень хорошо, просто у него партнёры нулевые, в каждом матче МЮ проигрывает центр поля из-за дисбаланса, который вносит Мактоминей
Интересно, почему же игрок, который играл хорошо против Эсексиль Ротов и Гоу Эхэд Иглс (и то результативными действиями по праздникам отмечался) вдруг не показывает такую же игру против Ньюкасла и Борнмута
Мистика какая-то. Наверное, партнёры виноваты
+4
0
+4
Ответ phivas
Тен Хаг ведь из-за необходимости ставить в состав Антони и начал выживать Роналду из команды. ну что же, время показало, кто был прав
Бред откровенный нести не надо. Рон играл форварда, спиннер же правый вингер.
+13
-9
+4
Фёдор Чалов и то больше пользы принёс бы МЮ. и в 3 раза дешевле.
+4
0
+4
вспоминается кот Матроскин: "Средства у нас есть, у нас ума не хватает"
+4
0
+4
Ответ SergioRamos92
Зато у Тен Хага самый дорогой спиннер в мире
Спиннер крутится, распилы мутятся, Спиннер крутится, крутится 🥳
+7
-3
+4
Стабильность - признак мастерства 💪
+3
0
+3
Хоть от Захаряна отстанут и начнут считать минуты Антони
+3
0
+3
Ответ Максим Семин
А кто не провал?
Скотти, но это как раз показывает, как сильно деградировал МЮ, если Мактоминей - лучший игрок, бомбардир и тащер команды
+2
0
+2
Есть и хорошие новости. С такой результативностью эти +5 скорее всего не придется выплачивать!
+2
0
+2
Тен Хаг ведь из-за необходимости ставить в состав Антони и начал выживать Роналду из команды. ну что же, время показало, кто был прав
+12
-10
+2
У Захаряна статистика и то лучше
+1
0
+1
Полтора Копенгагена))
+1
0
+1
Три главных лица в нынешнем МЮ - это Марсьяль, Антонии и Онана. Одному плевать, у второго гонору мама дорогая, а третий просто бездарен
+4
-3
+1
Полный провал.А с каким надменным лицо играет,как будь-то все ему должны
+1
0
+1
лучший 💪
+1
0
+1
А кто не провал?
+1
0
+1
Ответ phivas
Тен Хаг ведь из-за необходимости ставить в состав Антони и начал выживать Роналду из команды. ну что же, время показало, кто был прав
Что за чушь, с Роналду всё было прозаичнее, он пропустил предсезонку, был абсолютно растренирован, на поле ничего не делал и потом ещё устроил истерику вместо того, чтобы попробовать потренироваться. Время как раз показало, что Роналду нафиг никому не нужен оказался в Европе и Тен Хаг, со всеми его недостатками, в этом случае оказался совсем ни причём.
+1
0
+1
Самое дорогое голевое действие в истории?
+3
-2
+1
Провал это мягко сказано,как по мне это полная катастрофа !
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Такого неликвида там полсостава, во главе с тренером
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Это неходячка
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