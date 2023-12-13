«Кельн» оштрафован на 595 тысяч евро за пиротехнику на матче с «Гладбахом» в октябре – это рекордный штраф в истории Бундеслиги

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«Кельн» получил рекордный штраф в истории Бундеслиги за пиротехнику на стадионе.

Инцидент произошел 22 октября в матче Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии». Перед началом матча болельщики «Кельна» на одной из трибун активно использовали пиротехнические изделия, в результате чего начало матча было отложено на 6 минут из-за сильного задымления. Во время игры фанаты продолжили поджигать пиротехнику.

Немецкий футбольный союз (DFB) оштрафовал «Кельн» на 595 тысяч евро. При этом 198 тысяч евро из этой суммы может быть инвестировано в усиление мер безопасности на стадионе клуба. Как сообщает пресс-служба «Кельна», клуб намерен подать апелляцию с целью снижения штрафа.

Как утверждает Express, «Кельн» мог получить вдвое больший штраф, но сумма была уменьшена в связи с тем, что клуб установил личности нарушителей.

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