Матчи лиги Греции 2 месяца будут проходить без болельщиков. Власти ведут борьбу с насилием со стороны фанатов

Теги Олимпиакос Пирей Панатинаикос происшествия болельщики Олимпиакос Панатинаикос АЕК ПАОК высшая лига Греция Политика Футбол

Игры чемпионата Греции два месяца будут проводиться без болельщиков.

Правительство Греции ввело запрет на посещение матчей до 12 февраля. Власти страны намерены побороть насилие в фанатской среде.

Поводом для введения подобной меры стали столкновения фанатов с полицией во время волейбольного матча между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». В ходе беспорядков 31-летний полицейский получил серьезное ранение сигнальной ракетой. Были задержаны 454 человека.

Кроме того, за закрытыми дверями будут проходить и международные матчи в Греции в этот период.

При этом пока ничего не говорится о запрете посещения матчей в иных видах спорта – в баскетболе, волейболе и других.

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3 комментария
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Ну конечно. Бузили воллейбольные дикари, а бан приличным футбольным ультрас.
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Главное, чтобы наши футбольные деятели не подсмотрели
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Ответ bevooch
Ну конечно. Бузили воллейбольные дикари, а бан приличным футбольным ультрас.
Там нет 450 ультрас в волейболе. Да и этот вид спорта тут ни к чему, а просто повод для лишней встречи.
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