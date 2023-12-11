Матчи лиги Греции 2 месяца будут проходить без болельщиков. Власти ведут борьбу с насилием со стороны фанатов

Игры чемпионата Греции два месяца будут проводиться без болельщиков.

Правительство Греции ввело запрет на посещение матчей до 12 февраля. Власти страны намерены побороть насилие в фанатской среде.

Поводом для введения подобной меры стали столкновения фанатов с полицией во время волейбольного матча между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». В ходе беспорядков 31-летний полицейский получил серьезное ранение сигнальной ракетой. Были задержаны 454 человека.

Кроме того, за закрытыми дверями будут проходить и международные матчи в Греции в этот период.

При этом пока ничего не говорится о запрете посещения матчей в иных видах спорта – в баскетболе, волейболе и других.

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