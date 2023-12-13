Фанатам «Легии» запретили посещение 5 выездных матчей в еврокубках из-за беспорядков перед игрой с «Астон Виллой»
Фанатам «Легии» запретили посещение ближайших выездных матчей в еврокубках.
Напомним, болельщики польской команды устроили массовые беспорядки перед игрой с «Астон Виллой» в Лиге конференций (1:2). В ходе столкновений пострадали трое полицейских.
По итогам этого инцидента УЕФА принял решение оштрафовать «Легию» на 100 000 евро и запретить фанатам клуба посещение пяти ближайших выездных матчей в рамках еврокубков.
После 5 проведенных туров польский клуб занимает 2-е место в таблице группы E Лиги конференций, набрав 9 очков.
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