Фанатам «Легии» запретили посещение 5 выездных матчей в еврокубках из-за беспорядков перед игрой с «Астон Виллой»

Теги Астон Вилла УЕФА высшая лига Польша Легия происшествия болельщики Лига Конференций УЕФА Футбол

Фанатам «Легии» запретили посещение ближайших выездных матчей в еврокубках.

Напомним, болельщики польской команды устроили массовые беспорядки перед игрой с «Астон Виллой» в Лиге конференций (1:2). В ходе столкновений пострадали трое полицейских.

По итогам этого инцидента УЕФА принял решение оштрафовать «Легию» на 100 000 евро и запретить фанатам клуба посещение пяти ближайших выездных матчей в рамках еврокубков. 

После 5 проведенных туров польский клуб занимает 2-е место в таблице группы E Лиги конференций, набрав 9 очков. 

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