Фанатам «Легии» запретили посещение 5 выездных матчей в еврокубках из-за беспорядков перед игрой с «Астон Виллой»

Фанатам «Легии» запретили посещение ближайших выездных матчей в еврокубках.

Напомним, болельщики польской команды устроили массовые беспорядки перед игрой с « » в Лиге конференций (1:2). В ходе столкновений пострадали трое полицейских.

По итогам этого инцидента принял решение оштрафовать «Легию» на 100 000 евро и запретить фанатам клуба посещение пяти ближайших выездных матчей в рамках еврокубков.

После 5 проведенных туров польский клуб занимает 2-е место в таблице группы E Лиги конференций, набрав 9 очков.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!