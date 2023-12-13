«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть назначение пенальти в матче с «Факелом»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Факел Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Андрей Мендель ЭСК РФС Рафаэль Шафеев Футбол

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом».

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ. На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Бело-голубые обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с назначением этого пенальти. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Проверят. Потом скажут. что назначен необоснованно, но не отменят.
+10
-1
+9
Что толку. Всё равно ничего не изменить. Сколько таких ещё спорных эпизодов будет...
+6
0
+6
Толку от этих обращений , скажут судья виноват отстранят и через тур снова можно косячить , я не конкретно про Динамо , а про всю судейскую ситуацию в РПЛ
+4
0
+4
Любительские турниры на газпромовских корпоративах пусть этот гад продажный судит
+5
-1
+4
Подозреваю,что судью матча всё равно не накажут.
+4
-1
+3
Подаётся огромногюе количество жалоб , а толку нет . Будет очередная отписка
+3
0
+3
Туфта все это.Все давно заточено под одну команду.Угодайте какую с трех раз?
+6
-4
+2
Ответ бредущий по граблям
1--Спартак 2-Спартак 3-Спартак
УгОдаю.Футболистов этой команды можно избивать локтями, до крови бить по лицу,хреначить по ногам лучших футболистов и прочее Ни одно обращения в ЭСК не было положительным от этого клуба.Даже хамский поступок Пиняева это ЖК,так что потом не удивляйся
+3
-1
+2
ну, вот в очередной раз будет сообщено, что очередной крот ошибся против Динамо. и что же это изменит
+3
-2
+1
Ответ бредущий по граблям
1--Спартак 2-Спартак 3-Спартак
Ответ не правильный.
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий