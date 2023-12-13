«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть назначение пенальти в матче с «Факелом»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом».

« » и « » сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир . На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как рукой отмахнулся от в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Бело-голубые обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с назначением этого пенальти. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

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