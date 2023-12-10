Гафин о пенальти в матче с «Факелом»: «Легковесное решение, напрямую повлиявшее на результат. Мажич говорил, что судья должен видеть веские основания – Шафеев услышал другое, вероятно»

Член совета директоров «Динамо» недоволен судейством в матче с «Факелом».

Матч 18-го тура Мир завершился вничью (1:1).

На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.

«Эпизод с назначением пенальти посмотрим еще раз, но мне, к примеру, переслали мнения нескольких уважаемых экспертов по судейству, и там, мягко говоря, есть большие сомнения по поводу этого пенальти. Нашим игрокам досадно видеть в таких тяжелых матчах такие легковесные решения, которые напрямую влияют на результат.

Мажич на встрече с нашей командой акцентировал внимание на том, что для назначения пенальти судья должен видеть веские основания, а не первый спорный контакт, но Шафеев, вероятно, услышал что-то другое. Нам, видимо, нужно больше голов забивать, чтобы не оставлять шансов как сопернику, так и иным силам.

Мы приложили максимум усилий, чтобы достичь результата в этом матче. Игры бывают разные, но за эту нам абсолютно точно не стыдно. Команда билась, команда боролась, команда играла в достойный, мужской футбол. В очень непростых условиях, особенно для тех южноамериканцев, которые первый сезон выступают в РПЛ и до этого никогда не играли при таких температурах и на таких полях», – сказал Дмитрий Гафин.

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